Обнаружен странный "Левиафан": что-то не так с галактиками в глубоком космосе (фото)

Расположение звезд в необычной галактике ставит под сомнение теорию о том, что гиганты превращаются в маленькие галактики.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб подтвердили, что в ранней Вселенной существовала массивная пыльная галактика, получившая название "Левиафан". Астрономы увидели ее такой, какой она была через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва, то есть более 12 млрд лет назад. Звезды этой галактике сильно рассредоточены, а не сконцентрированы в центре. И это очень странно. Необычное расположение звезд в галактике ставит под сомнение теорию о том, что гиганты превращаются в компактные галактики. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Субмиллиметровые галактики — это чрезвычайно яркие, скрытые за облаками пыли объекты, в которых ежегодно образуются звезды общей массой от сотен до тысяч масс Солнца. Пыль поглощает видимый и ультрафиолетовый свет и выпускает его затем в субмиллиметровом диапазоне.

Считается, что такие галактики могут быть предшественниками массивных спокойных галактик, где прекратилось образование новых звезд.

Массивные спокойные галактики, в которых процесс образования звезд завершился 11,5–12,5 миллиарда лет назад, выглядят очень компактными. При этом масса звезд, эквивалентная десяткам миллиардов масс Солнца, сосредоточена в радиусе от 650 до 3200 световых лет. Это очень маленькие галактики.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб подтвердили, что в ранней Вселенной существовала массивная пыльная галактика, получившая название "Левиафан" Фото: NASA

Это означает, что их предшественники, то есть субмиллиметровые галактики должны иметь плотные ядра, где сконцентрированы звезды. Астрономы изучили галактику "Левиафан, и обнаружили необычное распределение звезд по всему объекту.

Согласно исследованию, звездная масса галактики составляет примерно 219 миллиардов масс Солнца. Это одна из самых массивных галактик в ранней Вселенной. Также выяснилось, что ежегодно в ней рождаются звезды общей массой около 410 масс Солнца и это высокая скорость образования новых звезд.

Астрономы выяснили, то "Левиафан" превосходит по размеру большинство субмиллиметровых галактик, наблюдавшихся в период между 11,5 и 11,5–12,5 миллиарда лет назад. Ее радиус оценивается в примерно 13 000 световых лет.

Расчеты показали, что даже если весь имеющийся газ в этой галактике превратится в звезды, ее радиус уменьшится лишь до примерно 9000 световых лет. А значит, маловероятно, что "Левиафан" превратится в компактную массивную спокойную галактику.

Вместо этого он может стать протяженной дискообразной спокойной галактикой. Данное исследование показывает, что в ранней Вселенной пыльные галактики могут развиваться разными путями.

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