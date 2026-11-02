Скрытый объект в центре Млечного Пути показал настоящий возраст нашей галактики (фото)

Астрономы обнаружили самое древнее звездное скопление в Млечном Пути. Возраст нашей галактики, вероятно, придется переписать.

Ученые выяснили, что скрытое плотной пеленой пыли шаровое звездное скопление VVV CL001 в центре Млечного Пути имеет почти такой же возраст, как и сама Вселенная. Это значит, что наша галактике также может быть нагого старше, чем показывали прошлые оценки. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Шаровые звездные скопления — это одни из самых древних объектов в нашей галактике Млечный Путь. В таких скоплениях находятся звезды возрастом от 10 до 13 миллиардов лет и более. Благодаря самым древним скопления астрономы определили. Что возраст Млечного Пути составляет более 13 миллиардов лет. Для контекста: возраст Вселенной оценивается в почти 13,8 миллиарда лет.

Шаровое звездное скопление VVV CL001, расположенное в центре нашей галактики впервые обнаружили в 2010 году, а в 2019 году астрономы подтвердили, что это действительно шаровое скопление, которое к тому же одно из самых древних. Но оно скрыто за плотными облаками межзвездной пыли, а потому ученые не могли определить точное расстояние до скопления, а также его истинный возраст.

Астрономы обнаружили самое древнее звездное скопление в Млечном Пути Фото: phys.org

Авторы нового исследования использовали данные, полученные с помощью наземных телескопов и космического телескопа Хаббл, чтобы уточнить расстояние до VVV CL001 и его возраст.

Сравнив звезды скопления с теоретической моделью звездной эволюции, исследователи определили расстояние до него — примерно 24 000 световых свет. Также изучив химический состав скопления, астрономы пришли к выводу, что оно появилось около 13,4 миллиарда лет. Таким образом, возможно, это самое старое шаровое звездное скопление в нашей галактике, возраст которого почти такой же, как и у Вселенной.

Исходя из новых данных, возможно, астрономам придется переписать возраст Млечного Пути, ведь наша галактика тоже может существовать уже 13,4 млрд лет.

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