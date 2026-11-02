Прихований об'єкт у центрі Чумацького Шляху показав справжній вік нашої галактики (фото)

Астрономи виявили найдавніше зоряне скупчення у Чумацькому Шляху. Вік нашої галактики, ймовірно, доведеться переглянути.

Вчені з’ясували, що приховане щільною пеленою пилу кульове зоряне скупчення VVV CL001 у центрі Чумацького Шляху має майже такий самий вік, як і сам Всесвіт. Це означає, що наша галактика також може бути набагато старшою, ніж показували попередні оцінки. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Кульові зоряні скупчення — це одні з найдавніших об’єктів у нашій галактиці Чумацький Шлях. У таких скупченнях знаходяться зірки віком від 10 до 13 мільярдів років і більше. Завдяки найдавнішим скупченням астрономи встановили, що вік Чумацького Шляху становить понад 13 мільярдів років. Для порівняння: вік Всесвіту оцінюється майже в 13,8 мільярда років.

Кульове зоряне скупчення VVV CL001, розташоване в центрі нашої галактики, вперше було виявлено у 2010 році, а у 2019 році астрономи підтвердили, що це справді кульове скупчення, яке, до того ж, є одним із найдавніших. Однак воно приховане за щільними хмарами міжзоряного пилу, тому вчені не могли визначити точну відстань до скупчення, а також його справжній вік.

Астрономи виявили найдавніше зоряне скупчення у Чумацькому Шляху Фото: phys.org

Автори нового дослідження використали дані, отримані за допомогою наземних телескопів та космічного телескопа "Хаббл", щоб уточнити відстань до VVV CL001 та його вік.

Порівнявши зірки скупчення з теоретичною моделлю зоряної еволюції, дослідники визначили відстань до нього — приблизно 24 000 світлових років. Також, вивчивши хімічний склад скупчення, астрономи дійшли висновку, що воно утворилося близько 13,4 мільярда років тому. Таким чином, можливо, це найстаріше кульове зоряне скупчення в нашій галактиці, вік якого майже такий самий, як і у Всесвіту.

З огляду на нові дані, можливо, астрономам доведеться переглянути вік Чумацького Шляху, адже наша галактика теж може існувати вже 13,4 млрд років.

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