Ми відчуваємо його тяжіння: розкрито таємницю найближчого скупчення галактик (фото)

Астрономи виявили понад 2000 нових галактик на відстані 54 мільйонів світлових років від нас.

Нове дослідження скупчення Діви показало, що в ньому міститься удвічі більше галактик, ніж передбачалося. Дослідження, проведене за допомогою телескопа "Канада-Франція-Гаваї", дає змогу краще зрозуміти еволюцію галактик різних типів і розмірів. Астрономи з подивом виявили, що нові галактики надзвичайно тьмяні. Деякі з них випромінюють у мільйони разів менше світла, ніж відомі галактики у скупченні Діви. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише IFLScience.

Скупчення Діви — це найближче до нас велике скупчення галактик, розташоване на відстані майже 54 мільйони світлових років від нас. Галактики можуть існувати як у скупченнях, так і в групах, де вони пов’язані гравітацією. Наприклад, Чумацький Шлях входить до складу Місцевої групи, що налічує близько 100 галактик.

Скупчення Діви розташоване настільки близько до Місцевої групи, що ми відчуваємо його гравітаційне тяжіння, зазначають вчені. До того ж це центр більшої структури — надскупчення Діви, до якого входить і наша галактика.

У скупченні Діви, на відміну від Місцевої групи, представлені галактики різних типів, розмірів та рівнів еволюції. Тому ця структура має величезне значення для розуміння еволюції галактик у Всесвіті, адже скупчення Діви є еталонним скупченням.

Скупчення Діви. Фотографія Обсерваторії імені Віри Рубін Фото: NSF

Раніше вважалося, що скупчення Діви містить понад 1300 галактик. Але астрономи з’ясували, що це не так. Багато галактик залишалися непоміченими, адже вони надзвичайно тьмяні й маленькі. Вчені виявили понад 2000 раніше невідомих галактик, і тепер до складу скупчення входить понад 3680 об’єктів. За словами вчених, деякі з нових галактик випромінюють у 2 мільйони разів менше світла, ніж найяскравіші галактики у скупченні Діви.

На основі отриманих даних астрономи вже зробили деякі відкриття. Вважається, що існує взаємозв’язок між розміром надмасивної чорної діри та розміром галактики, у центрі якої вона розташована. Однак нове дослідження натякає на те, що це правило дотримується не завжди. У деяких невеликих галактиках виявлено чорні діри, які набагато більші, ніж мали б бути. Можливо, ці галактики втратили частину маси під час формування галактичного скупчення, вважають вчені.

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