Мы ощущаем его притяжение: раскрыт секрет самого близкого скопления галактик (фото)
Астрономы обнаружили более 2000 новых галактик на расстоянии 54 миллиона световых лет от нас.
Новое исследование скопления Девы показало, что в нем содержится в два раза больше галактик, чем предполагалось. Исследование, проведенное с помощью Телескопа Канада-Франция-Гавайи, дает возможность лучше понять эволюцию галактик разных типов и размеров. Астрономы с удивлением обнаружили, что новые галактики чрезвычайно тусклые. Некоторые из них выделяют в миллионы раз меньше света, чем известные галактики в скоплении Девы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет IFLScience.
Скопление Девы — это ближайшее к нам крупное скопление галактик, расположенное на расстоянии почти 54 миллиона световых лет от нас. Галактики могут существовать как в скоплениях, так и в группах, где они связаны гравитацией. Например, Млечный путь входит в состав Местной группы, включающей около 100 галактик.
Скопление Девы находится настолько близко к Местной группе, что мы чувствуем его гравитационное притяжение, говорят ученые. К тому же это центр более крупной структуры – сверхскопления Девы, куда входит и наша галактика.
В скоплении Девы в отличие от Местной группы представлены галактики разных типов, размеров и уровней эволюции. Поэтому данная структура имеет огромное значение для понимания эволюции галактик во Вселенной, ведь скопление Девы представляет собой эталонное скопление.
Ранее считалось, что скопление Девы содержит более 1300 галактик. Но астрономы выяснили, что это не так. Многие галактики оставались незамеченными, ведь они чрезвычайно тусклые и маленькие. Ученые обнаружили более 2000 ранее неизвестных галактики теперь в состав скопления входит более 3680 объектов. По словам ученых, некоторые из новых галактик выделяют в 2 миллиона раз меньше света, чем самые яркие галактики в скоплении Девы.
На основе полученных данных астрономы уже сделали некоторые открытия. Считается, что существует взаимосвязь между размером сверхмассивной черной дыры и размером галактики, в центре которой она находится. Но новое исследование намекает на то, что это правило соблюдается не всегда. В некоторых небольших галактиках обнаружены черные дыры, которые намного больше, чем должны быть. Возможно, эти галактики потеряли часть массы во время формирования галактического скопления, считают ученые.
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