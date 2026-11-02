Мы ощущаем его притяжение: раскрыт секрет самого близкого скопления галактик (фото)

Астрономы обнаружили более 2000 новых галактик на расстоянии 54 миллиона световых лет от нас.

Новое исследование скопления Девы показало, что в нем содержится в два раза больше галактик, чем предполагалось. Исследование, проведенное с помощью Телескопа Канада-Франция-Гавайи, дает возможность лучше понять эволюцию галактик разных типов и размеров. Астрономы с удивлением обнаружили, что новые галактики чрезвычайно тусклые. Некоторые из них выделяют в миллионы раз меньше света, чем известные галактики в скоплении Девы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет IFLScience.

Скопление Девы — это ближайшее к нам крупное скопление галактик, расположенное на расстоянии почти 54 миллиона световых лет от нас. Галактики могут существовать как в скоплениях, так и в группах, где они связаны гравитацией. Например, Млечный путь входит в состав Местной группы, включающей около 100 галактик.

Скопление Девы находится настолько близко к Местной группе, что мы чувствуем его гравитационное притяжение, говорят ученые. К тому же это центр более крупной структуры – сверхскопления Девы, куда входит и наша галактика.

В скоплении Девы в отличие от Местной группы представлены галактики разных типов, размеров и уровней эволюции. Поэтому данная структура имеет огромное значение для понимания эволюции галактик во Вселенной, ведь скопление Девы представляет собой эталонное скопление.

Скопление Девы. Фотография Обсерватории имени Веры Рубин Фото: NSF

Ранее считалось, что скопление Девы содержит более 1300 галактик. Но астрономы выяснили, что это не так. Многие галактики оставались незамеченными, ведь они чрезвычайно тусклые и маленькие. Ученые обнаружили более 2000 ранее неизвестных галактики теперь в состав скопления входит более 3680 объектов. По словам ученых, некоторые из новых галактик выделяют в 2 миллиона раз меньше света, чем самые яркие галактики в скоплении Девы.

На основе полученных данных астрономы уже сделали некоторые открытия. Считается, что существует взаимосвязь между размером сверхмассивной черной дыры и размером галактики, в центре которой она находится. Но новое исследование намекает на то, что это правило соблюдается не всегда. В некоторых небольших галактиках обнаружены черные дыры, которые намного больше, чем должны быть. Возможно, эти галактики потеряли часть массы во время формирования галактического скопления, считают ученые.

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