Астрономы ошибались: какая сила на самом деле наполнила Вселенную светом

В самом начале Вселенная была непрозрачна для света, но затем все изменилось. Ученые выяснили, что за сила рассеяла космический туман.

Таинственная сила, рассеявшая космический туман на заре Вселенной, была совсем не той, что ранее предполагали астрономы. Возможно, ученым придется пересмотреть понимание ранних этапов эволюции космоса, которые привели к той Вселенной, которую мы видим сегодня. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.

Примерно через 400 000 лет после Большого взрыва горячая Вселенная остыла настолько сильно, что в ней появились первые атомы. В основном это были атомы нейтрального водорода. Они создали непроницаемый для ультрафиолетового излучения космический туман, а потому этот период называют темными веками космоса.

Примерно через 100 миллионов лет появились первые звезды, которые объединились в первые галактики. Мощное ультрафиолетовое излучение этих звезд ионизировало нейтральный водород, что позволило свету проходить беспрепятственно через межзвездное пространство. Но этот процесс занял еще несло сотен миллионов лет и данный период известен как эпоха реионизации. В этот период непроницаемый для света космический туман из атомов превратился в электрически заряженные протоны и электроны.

Возможно, ученым придется пересмотреть понимание ранних этапов эволюции космоса, которые привели к той Вселенной, которую мы видим сегодня Фото: ESA

Ранее астрономы считали, что рассеять космический туман помогли сверхновые. Это взрывы звезд, масса которых в 8–50 раз превышает массу Солнца. Но новое исследование показывает, что сверхновые наоборот препятствовали этому процессу.

С помощью космического телескопа Хаббл ученые изучили несколько галактик с активным образованием новых звезд, расположенных на расстоянии около 3,5 миллиарда световых лет от нас. Они являются аналогами самых первых галактик во Вселенной и имеют диаметр менее 6500 световых лет.

Астрономы пришли к выводу, что изначально звездные ветры в древних галактиках помогали свету проходить через нейтральный водород. То есть излучение звезд могло выходить за пределы галактик и ионизировать нейтральный газ в межгалактическом пространстве. Затем звезды спектрального класса O (самые горячие, яркие и массивные во Вселенной) взрывались сверхновой и пополняли запасы непрозрачного галактического газа. Таким образом они препятствовали прохождению ионизирующего излучения.

Результаты исследования противоречат большинству космологических моделей, которые указывают на то, что главную роль в наполнении Вселенной светом сыграли сверхновые. Астрономы считают, что наиболее вероятным источником реионизации водорода в ранней Вселенной было мощное излучение новорожденных звезд.

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