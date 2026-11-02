NASA потеряло связь с зондом "Вояджер -1": такая аномалия возникла впервые за 49 лет (фото)

Космический аппарат “Вояджер-1” через две недели окажется там, где не бывал ни один зонд человечества.

NASA потеряло связь с самым далеким космическим аппаратом человечества "Вояджер-1" на 48 часов, но затем специалисты смогли ее восстановить. Команда миссии говорит, что подобная ситуация произошла впервые и идет расследование инцидента. Также NASA провело операцию "Большой взрыв", чтобы продлить жизнь 49-летнего зонда, который через 2 недели окажется на рекордном расстоянии от Земли, пишет Phys.

В NASA сообщили, что с 18 по 20 октября команда миссии "Вояджер-1" не могла связаться с самым далеким зондом человечества, запущенным в 1977 году. Он уже покинул пределы Солнечной системы и находится на расстоянии более 25 миллиардов километров от Земли. Хотя связь удалось восстановить специалисты продолжают выяснять, что стало причиной ее потери.

В NASA уже выяснили, что во время инцидента одна из групп двигателей "Вояджера-1" отключилась, что привело к автоматическому включению резервных двигателей. Аппарат запрограммирован на подобное переключение двигателей, если бортовой компьютер фиксирует неполадки в работе основных двигателей. Срабатывает система защиты и зонд переходит в "спящий режим" на некоторое время. В NASA заявили, что впервые столкнулись с таким поведением зонда "Вояджер-1", что стало неожиданностью. Сейчас сигналы от аппарата приходят в штатном режиме.

Фотография Сатурна, сделанная зондом "Вояджер-1" Фото: NASA

Также в NASA сообщили, что им пришлось провести операцию "Большой взрыв", чтобы увеличить экономию энергии, которой и так вырабатывает все меньше и меньше зонд "Вояджер-1". Чтобы поддерживать стабильную работу двух из десяти оставшихся в рабочем состоянии научных приборов, а также критически важных систем инженеры NASA постепенно отключают приборы и другие системы, которые больше не являются критически важными для выполнения миссии. Как стало известно, в сентябре инженеры отключили три устройства, заменив их аналогами с меньшим энергопотреблением. Если бы не операция "Большой взрыв", то уже в 2027 году пришлось бы отключить один из двух оставшихся научных приборов зонда "Вояджер-1".

На борту "Вояджер-1" находится специальное сообщение для разумных инопланетян Фото: NASA

Напоминаем, что космический аппарат получает энергию от радиоизотопных термоэлектрических генераторов. Они преобразуют тепло, которое выделяется при распаде плутония, в электрическую энергию. Но запасы плутония сокращаются, а потому зонд NASA каждый год теряет 4 Вт мощности.

Сейчас аппарат "Вояджер-1" находится в межзвездном пространстве и движется со скоростью 61 155 км/ч. 18 ноября 2026 году он станет первым космическим аппаратом человечества, который достиг расстояния 1 световой день от Земли. Это 25,89 миллиарда километров. Именно такое расстояние проходит свет за земные сутки.

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