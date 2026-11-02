NASA втратило зв'язок із зондом "Вояджер-1": така аномалія сталася вперше за 49 років (фото)

Космічний апарат "Вояджер-1" через два тижні опиниться там, де ще жоден зонд людства не бував.

NASA втратило зв'язок із найвіддаленішим космічним апаратом людства "Вояджер-1" на 48 годин, але потім фахівці змогли його відновити. Команда місії зазначає, що така ситуація сталася вперше, і наразі триває розслідування інциденту. Також NASA провело операцію "Великий вибух", щоб продовжити термін експлуатації 49-річного зонда, який через 2 тижні опиниться на рекордному відстані від Землі, пише Phys.

У NASA повідомили, що з 18 по 20 жовтня команда місії "Вояджер-1" не могла встановити зв’язок із найвіддаленішим зондом людства, запущеним у 1977 році. Він уже покинув межі Сонячної системи і перебуває на відстані понад 25 мільярдів кілометрів від Землі. Хоча зв’язок вдалося відновити, фахівці продовжують з’ясовувати, що стало причиною його втрати.

У NASA вже з'ясували, що під час інциденту одна з груп двигунів "Вояджера-1" відключилася, що призвело до автоматичного увімкнення резервних двигунів. Апарат запрограмований на таке перемикання двигунів, якщо бортовий комп’ютер фіксує несправності в роботі основних двигунів. Спрацьовує система захисту, і зонд переходить у "сплячий режим" на деякий час. У NASA заявили, що вперше зіткнулися з такою поведінкою зонда "Вояджер-1", що стало несподіванкою. Зараз сигнали від апарату надходять у штатному режимі.

Фотографія Сатурна, зроблена зондом "Вояджер-1" Фото: NASA

Також у NASA повідомили, що їм довелося провести операцію "Великий вибух", щоб збільшити економію енергії, якої й так виробляє дедалі менше зонд "Вояджер-1". Щоб підтримувати стабільну роботу двох із десяти наукових приладів, що залишилися в робочому стані, а також критично важливих систем, інженери NASA поступово відключають прилади та інші системи, які більше не є критично важливими для виконання місії. Як стало відомо, у вересні інженери відключили три пристрої, замінивши їх аналогами з меншим енергоспоживанням. Якби не операція "Великий вибух", то вже у 2027 році довелося б відключити один із двох наукових приладів зонда "Вояджер-1", що залишилися.

На борту "Вояджера-1" знаходиться спеціальне повідомлення для розумних інопланетян Фото: solar-system

Нагадуємо, що космічний апарат отримує енергію від радіоізотопних термоелектричних генераторів. Вони перетворюють тепло, що виділяється під час розпаду плутонію, на електричну енергію. Однак запаси плутонію зменшуються, і тому зонд NASA щороку втрачає 4 Вт потужності.

Наразі апарат "Вояджер-1" перебуває у міжзоряному просторі й рухається зі швидкістю 61 155 км/год. 18 листопада 2026 року він стане першим космічним апаратом людства, який досягне відстані в 1 світловий день від Землі. Це 25,89 мільярда кілометрів. Саме таку відстань проходить світло за земну добу.

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