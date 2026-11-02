Космический парадокс не дает покоя ученым: неужели Вселенная в два раза старше

Возможно, Вселенная появилась не 13,8 миллиардов лет назад, а гораздо раньше.

Считается, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва, когда появилось время и пространство. Это произошло почти 13,8 миллиарда лет назад. С тех пор, как считается, Вселенная продолжает увеличиваться в размерах, то есть расширяется и, возможно, это процесс будет бесконечным. Но если сила, отвечающая за ускоренное расширение, то есть темная энергия, слабее со временем, то этот процесс остановится, и Вселенная может вернуться в изначальное состояние, которое было в момент Большого взрыва. Но существует космический парадокс, который не дает покоя некоторым ученым. Он указывает на то, что возраст Вселенной может быть намного больше, пишет Science Focus.

Возраст Вселенной можно определить, измерив текущую скорость ее расширения, а затем применить эти данные к прошлому. Но нужно также знать, как менялась скорость расширения космоса с течением времени. Это зависит от состава материи и плотности энергии во Вселенной. Эта информации хранится в реликтовом излучении – свете, сохранившемся со времен Большого взрыва, который наполняет весь космос и сейчас.

Считается, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва, когда появилось время и пространство. Это произошло почти 13,8 миллиарда лет назад Фото: IFLS

В 2021 году ученые уточнили возраст Вселенной, используя для этого стандартную космологическую модель Лямбда-CDM, которая описывает эволюцию космоса с момента его появления. Согласно текущим оценкам возраст Вселенной составляет 13,797 миллиарда лет. Но эта цифра может быть неверной, как считают некоторое ученые.

Например, сейчас самой старой известной звездой считается HD 140283 или звезда Мафусаил. Ее возраст оценивают в диапазоне от 13 до 13,7 миллиарда лет. Но в 2013 году астрономы предположили, что возраст звезды на самом деле составляет 14,5 млрд лет плюс-минус 800 миллионов лет. Но она не может быть старше самой Вселенной. И все некоторые ученые считают, что возраст Вселенной на самом деле оценили неправильно.

Сейчас самой старой известной звездой считается HD 140283 или звезда Мафусаил Фото: IFLS

На это также указывает тот факт, что астрономы пока не могут объяснить, каким образом уже через 300 миллионов лет после Большого взрыва существовали хорошо развитые галактики, которым для этого нужны были миллиарды лет.

Ученые предложили возможные решения этого парадокса. Наша Вселенная постоянно расширяется, поэтому очень далекие объекты излучают свет в более красном диапазоне света и это называется красным смещением. То есть, чем дальше объект, тем большее у него красное смещение.

Свою версию того, почему свет на более далеком расстоянии становится более красным, предложил в 1929 году астрофизик Фриц Цвикки. Дело в то, что он теряет свою энергию при прохождении через космос. Это гипотеза стареющего света и она не нашла поддержки, ведь она не предполагает расширение космоса.

В 2023 году ученые предположили, что гипотеза стареющего света и расширение Вселенной не обязательно являются взаимоисключающими понятиями. Если их объединить, то можно понять, почему самые старые галактики выглядят очень зрелыми, хотя им 300 млн лет.

Эта теория допускает, что космос постоянно расширяется, но взаимодействие между частицами меняется со временем и это влияет на поведение света, который может терять энергию. Таким образом галактики с высоким красным смещением на самом деле существуют несколько миллиардов лет. А возраст Вселенной в таком случае составляет 26,7 миллиарда лет, то есть в 2 раза больше, чем считается.

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