Виявлено дивний "Левіафан": щось не так із галактиками у глибокому космосі (фото)

Розташування зірок у незвичайній галактиці ставить під сумнів теорію про те, що гіганти перетворюються на маленькі галактики.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб підтвердили, що в ранньому Всесвіті існувала масивна пилова галактика, яка отримала назву "Левіафан". Астрономи побачили її такою, якою вона була через 1,5 мільярда років після Великого вибуху, тобто понад 12 млрд років тому. Зірки цієї галактики сильно розсіяні, а не сконцентровані в центрі. І це дуже дивно. Незвичайне розташування зірок у галактиці ставить під сумнів теорію про те, що гіганти перетворюються на компактні галактики. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Субміліметрові галактики — це надзвичайно яскраві об’єкти, приховані за хмарами пилу, у яких щороку утворюються зірки загальною масою від сотень до тисяч мас Сонця. Пил поглинає видиме та ультрафіолетове світло, а потім випромінює його в субміліметровому діапазоні.

Вважається, що такі галактики можуть бути попередниками масивних спокійних галактик, у яких припинилося утворення нових зірок.

Масивні спокійні галактики, у яких процес утворення зірок завершився 11,5–12,5 мільярда років тому, виглядають дуже компактними. При цьому маса зірок, еквівалентна десяткам мільярдів мас Сонця, зосереджена в радіусі від 650 до 3200 світлових років. Це дуже маленькі галактики.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб підтвердили, що у ранньому Всесвіті існувала масивна пилова галактика, яка отримала назву "Левіафан" Фото: NASA

Це означає, що їхні попередники, тобто субміліметрові галактики, повинні мати щільні ядра, у яких зосереджені зірки. Астрономи дослідили галактику "Левіафан" і виявили незвичайний розподіл зірок по всьому об’єкту.

Згідно з дослідженням, зоряна маса галактики становить приблизно 219 мільярдів мас Сонця. Це одна з наймасивніших галактик у ранньому Всесвіті. Також з’ясувалося, що щороку в ній народжуються зірки загальною масою близько 410 мас Сонця, і це висока швидкість утворення нових зірок.

Астрономи з’ясували, що "Левіафан" за розмірами перевершує більшість субміліметрових галактик, які спостерігалися в період між 11,5 та 11,5–12,5 мільярдами років тому. Її радіус оцінюється приблизно в 13 000 світлових років.

Розрахунки показали, що навіть якщо весь наявний газ у цій галактиці перетвориться на зірки, її радіус зменшиться лише до приблизно 9000 світлових років. А отже, малоймовірно, що "Левіафан" перетвориться на компактну масивну спокійну галактику.

Натомість вона може перетворитися на видовжену дископодібну спокійну галактику. Це дослідження показує, що в ранньому Всесвіті пилові галактики можуть розвиватися різними шляхами.

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