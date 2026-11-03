Подземный генератор изменил Марс: как ржавчина сделала его совсем другой планетой

Ученые не знают точно, когда и почему на Марсе возник достаточно теплый климат, чтобы там текла жидкая вода на поверхности. Новая гипотеза связывает это с появлением ржавчины под поверхностью планеты.

Считается, что в далеком прошлом Марс был больше похож на Землю: там был теплый климат, а на поверхности планеты были реки и озера из жидкой воды. Но ученые многие годы спорят о том, какой состав атмосферы мог обеспечить этот теплый климат. Нова гипотеза предполагает, что необходимый для этого компонент создала циркуляция воды под поверхность Марса, пишет New Scientist.

Как утверждает Син-Тай Ли из Университета Райса (штат Техас, США), взаимодействие воды с железом в коре Марса могло на протяжении миллионов лет обеспечивать постоянный приток водорода в атмосферу Красной планеты.

Водород не является парниковым газом, но при взаимодействии с углекислым газом в атмосфере планеты эти молекулы могли усиливать парниковый эффект. При столкновении молекулы водорода и углекислого газа деформируются, что позволяет им поглощать инфракрасное излучение в том диапазоне, который не поглощает CO2 сам по себе.

Согласно исследованию, даже небольшое количество водорода в атмосфере Марса могло значительно повысить среднюю температура на планете.

Согласно модели, роль подземного генератора водорода играла кора Марса, уходящая вглубь на 80 километров. Она содержит радиоактивные элементы, например, уран, торий и калий, которые при распаде выделяют тепло. Расчеты показывают, что при достаточной толщине коры лед в ее верхних слоях (на глубине нескольких километров) может плавиться, образуя водоносные горизонты.

По словам Ли, после образования таких водоносных горизонтов вода начинает отдавать тепло, циркулируя вверх и вниз сквозь пористые верхние слои коры. Эти слои состоят преимущественно из базальта, богатого железом. Под воздействием воды железо ржавеет. В это время высвобождаются молекулы водорода, которые затем поднимаются в атмосферу.

Со временем этот процесс перестал работать, ведь в коре иссякли запасы воды и снизился уровень радиоактивности. В результате Марс превратился в холодную пустынную планету, которую мы видим сейчас.

Ученые считает, что его гипотезу можно проверить, изучив глубокие слои коры Марса. Также Ли указывает на то, что процесс окисления железа, когда оно ржавеет, может объяснить, почему Марс имеет красный цвет. В результате падения метеоритов окисленных базальтов оказывалась на поверхности, из-за ветровой эрозии пыль расселась по всей планете.

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