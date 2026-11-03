"Большой взрыв" на Большом адронном коллайдере: физики заглянули в начало Вселенной

Ученые смогли создать первоначальное состояние материи, которое существовало в первые мгновения после Большого взрыва.

Физики во время экспериментов на Большом адронном коллайдере, самом большом ускорителе частиц в мире, доказали, что даже столкновения легких атомных ядер позволяют создать особое состояние материи, которое наполняло Вселенную сразу после Большого взрыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters, пишет ScienceDaily.

В первые миллионные доли секунды после Большого взрыва около 13 миллиардов 800 миллионов лет назад Всленная была наполнена особым состоянием материи. Оно называется кварк-глюонная плазма. Это вещество может возникнуть только при температуре, которая более чем в 100 000 раз превышает температуру в ядре Солнца, то есть 15 миллионов градусов Цельсия. Да, Вселенная в самом начале была чрезвычайно горячей и в течение сотен тысяч лет она остывала, чтобы в ней могли появиться первые атомы нейтрального водорода.

Кварк-глюонная плазма формируется в условиях колоссального давления и температуры. При чрезвычайно высоких температурах такие частицы, как протоны и нейтроны, утрачивают свою привычную структуру и распадаются на кварки и глюоны. Это может происходить во время столкновения частиц на Большом адронном коллайдере, если воссоздать условия, существовавшие в первые миллионные доли секунды после Большого взрыва.

Физики во время экспериментов на Большом адронном коллайдере, самом большом ускорителе частиц в мире, доказали, что даже столкновения легких атомных ядер позволяют создать особое состояние материи, которое наполняло Вселенную сразу после Большого взрыва Фото: CERN

В течение многих лет физики считали, что создать кварк-глюонную плазму можно только при столкновении ядер атомов тяжелых химических элементов, таких как свинец. Но новые эксперименты показали, что это можно сделать при столкновении ядер атомов легких элементов, таких как кислород и неон.

Таким образом физики приблизились еще больше к пониманию того, что произошло в первые мгновения после рождения Вселенной. Этот достижение отрывает перед учеными новый способ изучения условий, существовавших на самых ранних этапах жизни Вселенной.

Физики говорят, что они воссоздали первичную материю и это можно считать миниатюрной версией настоящего Большого взрыва. Новые данные помогут лучше понять, как первичная форма материи превратилась в ту материю, которая окружает нас сегодня, и из которой состоим мы сами.

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