Путешествия во времени могут стать реальностью только в этом случае: что выяснили физики

Авторы исследования доказали, что замкнутые петли времени невозможны. Но путешествия во времени исключать нельзя.

Из-за того, что никто не видел гостей из будущего, кажется, что перемещение во времени невозможно. Но законы физики допускают существование червоточин, проходов в пространстве-времени и замкнутых времениподобных петель, позволяющих вернуться назад в прошлое. По крайней мере теоретически. Но физики доказали, что существование замкнутых петель времени невозможно. Это значит, что при строительстве гипотетической машины времени стоит учитывать этот фактор. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Физики использовали нулевое уравнение эйконала, описывающее распространение света, чтобы показать математический запрет на путешествия во времени. Доказательство невозможности существования замкнутых петель времени опирается на тот факт, что направление света никогда не может быть перпендикулярно направлению движения объекта во времени. Это значит, что некая величина неизбежно возрастает на протяжении любого возможного пути, а значит, ни один маршрут не может привести обратно в исходную точку.

Иными словами, луч света никогда не может располагаться под углом 90 градусов к траектории движения любого объекта, например, путешественника во времени. Определенный параметр в процессе движения постоянно растет и не позволяет траектории движения замкнуться в петлю. То есть возвращение в прошлое в данном случае невозможно: время идет только вперед.

Из-за того, что никто не видел гостей из будущего, кажется, что перемещение во времени невозможно. Но законы физики допускают существование червоточин, проходов в пространстве-времени и замкнутых времениподобных петель, позволяющих вернуться назад в прошлое Фото: ScienceAlert

И все же, как говорят физики, это не означает, что иных теоретических способов перемещения во времени не существует, ведь считается, что само пространство-время может образовать замкнутую петлю, если это позволяет структура Вселенной. Такие петли времени могут возникать, например, возле сверхмассивной вращающейся черной дыры, которая скручивает пространство-время.

Авторы исследования говорят, что, если кто-то попытается создать машину времени, то стоит учитывать выводы данной научной работы. Они дают понимание того, что нужно нарушить для того, чтобы можно было перемещаться во времени. Но пока это лишь теория.

Знаменитый физики Стивен Хокинг в 2009 году заявил, что гостей из будущего ждать не стоит, ведь они просто не могут вернуться в прошлое потому, что это невозможно. С этим бы не согласился Альберт Эйнштейн, ведь его теория относительности допускает такую возможность, хотя неизвестно могли бы перемещаться во времени люди, а не только частицы, согласно теории.

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