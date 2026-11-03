Подорожі в часі можуть стати реальністю лише за однієї умови: що з’ясували фізики

Автори дослідження довели, що замкнуті петлі часу неможливі. Але подорожі в часі виключати не можна.

Оскільки ніхто не бачив гостей із майбутнього, здається, що подорож у часі неможлива. Але закони фізики допускають існування червоточин, проходів у просторі-часі та замкнутих часоподібних петель, які дають змогу повернутися в минуле. Принаймні теоретично. Але фізики довели, що існування замкнутих петель часу неможливе. Це означає, що під час побудови гіпотетичної машини часу варто враховувати цей фактор. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

Фізики використали нульове рівняння ейконалу, що описує поширення світла, щоб продемонструвати математичну неможливість подорожей у часі. Доказ неможливості існування замкнутих петель часу ґрунтується на тому, що напрямок світла ніколи не може бути перпендикулярним до напрямку руху об’єкта в часі. Це означає, що певна величина неминуче зростає протягом будь-якого можливого шляху, а отже, жоден маршрут не може привести назад до початкової точки.

Іншими словами, промінь світла ніколи не може розташовуватися під кутом 90 градусів до траєкторії руху будь-якого об’єкта, наприклад, мандрівника в часі. Певний параметр у процесі руху постійно зростає і не дозволяє траєкторії руху замкнутися в петлю. Тобто повернення в минуле в даному випадку неможливе: час рухається лише вперед.

Оскільки ніхто не бачив гостей із майбутнього, здається, що подорож у часі неможлива. Але закони фізики допускають існування червоточин, проходів у просторі-часі та замкнутих часоподібних петель, які дають змогу повернутися в минуле Фото: ScienceAlert

І все ж, як кажуть фізики, це не означає, що інших теоретичних способів переміщення в часі не існує, адже вважається, що сам простір-час може утворити замкнуту петлю, якщо це дозволяє структура Всесвіту. Такі петлі часу можуть виникати, наприклад, поблизу надмасивної обертової чорної діри, яка скручує простір-час.

Автори дослідження зазначають, що якщо хтось спробує створити машину часу, то варто врахувати висновки цієї наукової роботи. Вони дають уявлення про те, що потрібно порушити, щоб можна було переміщатися в часі. Але поки що це лише теорія.

Відомий фізик Стівен Гокінг у 2009 році заявив, що гостей із майбутнього чекати не варто, адже вони просто не можуть повернутися в минуле, оскільки це неможливо. З цим не погодився б Альберт Ейнштейн, адже його теорія відносності допускає таку можливість, хоча невідомо, чи могли б переміщатися в часі люди, а не лише частинки, згідно з теорією.

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