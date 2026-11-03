Фізики зазирнули в інший світ: із "зептовсесвіту" надійшов сигнал, там щось ховається

Вчені виявили сигнал, що надійшов із глибин матерії, на наймікроскопічнішому рівні з усіх, які коли-небудь досліджувалися.

Фізики з Кембриджського університету під час експериментів на Великому адронному колайдері вперше виявили ознаки вкрай рідкісного розпаду частинок. Це відкриття наближає вчених до дослідження невідомого світу, в якому можуть ховатися невідомі елементарні частинки та нові фундаментальні сили природи, пише BBC.

Фізики виявили сигнали надзвичайно рідкісного розпаду частинок, що надійшли з масштабу, який у 100 мільярдів разів менший за розмір атома. Це настільки крихітний світ, що фізики назвали його "зептовсесвіт". Цей світ існує в масштабах порядку однієї мільярдної трильйонної частки метра або одного зептометра.

Великий адронний колайдер дає змогу зіштовхувати частинки майже зі швидкістю світла. Вони розпадаються на нові частинки, і ці дослідження допомагають краще зрозуміти загальну будову Всесвіту.

Під час нових експериментів фізики зіштовхували частинки, що містять чарівні кварки — фундаментальні елементарні частинки, з яких складається вся відома нам звичайна матерія. Чарівний кварк дуже нестабільна частинка, яка існує лише близько півтора трильйонних часток секунди, після чого розпадається. Проводячи вимірювання різних сценаріїв розпаду таких кварків, фізики можуть виявити вплив невідомих частинок і сил.

Фізики вперше виявили ознаки надзвичайно рідкісного розпаду чарівного кварка, який відбувається лише раз на кожні 10 мільярдів розпадів цих частинок. Йдеться про розпад частинки, що містить чарівний кварк, на два мюони — це важчі аналоги електронів.

Це відкриття наближає вчених до дослідження невідомого світу, в якому можуть ховатися нові частинки та нові фундаментальні сили природи. Але фізики зазначають, що потрібні додаткові експерименти, щоб остаточно підтвердити це відкриття.

Хоча отриманий результат узгоджується з передбаченнями Стандартної моделі фізики елементарних частинок, подальші вимірювання таких дуже рідкісних розпадів можуть допомогти вченим у пошуку ознак нової фізики.

Також вчені вважають, що такий розпад дозволить виявити невловиму темну матерію, з якої складається понад 80 % Всесвіту. Прямо виявити її поки що не вдалося, але вона впливає своєю гравітацією на звичайну матерію. Вважається, що в масштабах "зептвсесвіту" частинки більш чутливі до темної матерії, яка може впливати на те, як кварки взаємодіють і розпадаються.

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