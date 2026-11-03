378 днів в умовах Марса: учасники унікальної місії NASA повернулися додому (відео)

Екіпаж, який брав участь у симуляції польоту на Червону планету, вийшов з ізоляції.

19 жовтня 2025 року розпочалася місія NASA CHAPEA, метою якої було підготувати відправку перших астронавтів на Марс. У рамках місії четверо учасників проживали в ізольованому житловому модулі в умовах, що імітували реальні умови на Червоній планеті. 31 жовтня 2026 року місія завершилася. Через 378 днів екіпаж повернувся додому з імітаційної подорожі на Марс, пише Reuters.

У житловому модулі площею 158 квадратних метрів, надрукованому на 3D-принтері та розташованому в Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х’юстоні, понад рік прожили Еллен Елліс, Росс Елдер, Меттью Монтгомері та Джеймс Спайсер. Це була вже друга місія CHAPEA, яка допоможе NASA краще підготуватися до першого польоту астронавтів на Марс. Він має відбутися у 2030-х роках. Перша місія CHAPEA відбулася у 2023–2024 роках.

Протягом понад року учасники експерименту виконували різні завдання, зокрема вирощували сільськогосподарські культури в імітованому марсіанському ґрунті, а також взаємодіяли з фахівцями NASA; при цьому спілкування відбувалося із затримками, характерними для міжпланетного зв’язку.

Учасникам місії вдалося прожити в умовах обмежених ресурсів, підтримувати працездатність житлового модуля та виконувати завдання, що імітують діяльність астронавтів на Марсі.

Тепер учасників досліджуватимуть вчені з NASA протягом двох тижнів, щоб краще зрозуміти, як тривала ізоляція та імітація марсіанських умов позначилися на загальному стані людей. Вчені хочуть з’ясувати, як астронавти адаптуються до повсякденного розпорядку та вимог життя в умовах тривалих космічних місій, щоб забезпечити збереження їхнього здоров’я та працездатності.

Політ на Марс триває від шести до 9 місяців, але астронавтам доведеться перебувати на Червоній планеті певний час, доки не з’явиться можливість повернутися назад. Таким чином, перша місія на Марс може тривати до трьох років. Можливо, у найближчому майбутньому з’являться нові технології, які дозволять значно скоротити час польоту на Червону планету.

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