378 дней в условиях Марса: участники уникальной миссии NASA вернулись домой (видео)

Экипаж, участвовавший в имитации полета на Красную планету, вышел из изоляции.

19 октября 2025 года началась миссия NASA CHAPEA, цель которой провести подготовку в отправке первых астронавтов на Марс. В рамках миссии четверо участников прожили в изолированном жилом модуле в условиях, имитирующих реальные условия на Красной планете. 31 октября 2026 года миссия завершилась. Через 378 дней экипаж вернулся домой из имитационного путешествия на Марс, пишет Reuters.

С напечатанном на 3D-принтере жилом модуле площадью 158 квадратных метров, расположенном в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне, более года прожили Эллен Эллис, Росс Элдер, Мэтью Монтгомери и Джеймс Спайсер. Это была уже вторая миссия CHAPEA, которая поможет NASA лучше подготовиться к первому полету астронавтов на Марс. Он должен состоятся в 2030 -х годах. Первая миссия CHAPEA состоялась в 2023-2024 годах.

В течение более года участники эксперимента выполняли различные задачи, включая выращивание сельскохозяйственных культур в имитированной марсианской почве, а также взаимодействовали со специалистами NASA, при этом общение велось с задержками, характерными для межпланетной связи.

Участникам миссии удалось прожить в условиях с ограниченными ресурсами, поддерживать работоспособность жилого модуля и выполнять задачи, имитирующие деятельность астронавтов на Марсе.

Теперь участников будут исследовать ученые из NASA в течение двух недель, чтобы лучше понять, как длительная изоляция и имитация марсианских условий сказались на общем состоянии людей. Ученые хотят понять, как астронавты адаптируются к повседневному распорядку и требованиям жизни в условиях длительных космических миссий, чтобы обеспечить сохранение их здоровье и работоспособность.

Полет на Марс длится от шести до 9 месяцев, но астронавтам придется находится на Красной планете некоторое время пока не появится возможность вернуться обратно. Таким образом первая миссия на Марс может продолжаться до трех лет. Возможно, в ближайшем будущем появятся новые технологии, которые позволят значительно сократить время полета на Красную планету.

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