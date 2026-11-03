Физики заглянули в другой мир: из "зептовселенной" пришел сигнал, там что-то скрывается

Ученые обнаружили сигнал, пришедший из глубин материи, на самом микроскопическом уровне из всех когда-либо исследованных.

Физики из Кембриджского университета во время экспериментов на Большом адронном коллайдере впервые обнаружили свидетельства крайне редкого распада частиц. Это открытие приближает ученых к исследованию неизвестного мира, в котором могут скрываться неизвестные элементарные частицы и новые фундаментальные силы природы, пишет BBC.

Физики обнаружили сигналы чрезвычайно редкого распада частиц, пришедшие с масштаба в 100 миллиардов раз меньшего, чем размер атома. Это настолько крошечный мир, что физики назвали его "зептовселенная". Этот мир существует в масштабах порядка одной миллиардной триллионной доли метра или одного зептометра.

Большой адронный коллайдер позволяет сталкивать частицы почти со скоростью света. Они распадаются на новые частицы и эти исследования помогают лучше понять полное устройство Вселенной.

В ходе новых экспериментов физики сталкивали частицы, содержащие прелестные кварки – фундаментальные элементарные частицы, из которых состоит вся известная нам обычная материя. Прелестный кварк очень нестабильная частица, которая существует всего около полтора триллионных долей секунды, после чего распадается. Проводя измерения различных сценариев распада таких кварков, физики могут обнаружить влияние неизвестных частиц и сил.

Физики впервые обнаружили признаки чрезвычайно редкого распада прелестного кварка, который происходит лишь раз на каждые 10 миллиардов распадов этих частиц. Речь идет о распаде частицы, содержащей прелестный кварк на два мюона — это более тяжелые аналоги электронов.

Это открытие приближает ученых к исследованию неизвестного мира, в котором могут скрываться новые частицы и новые фундаментальные силы природы. Но физики говорят, что нужны дополнительные эксперименты, чтобы окончательно подтвердить это открытие.

Хотя полученный результат согласуется с предсказаниями Стандартной модели физики элементарных частиц, дальнейшие измерения таких очень редких распадов могут помочь ученым в поиске признаков новой физики.

Также ученые считают, что подобный распад позволит обнаружить неуловимую темную материю, из которой состоит более 80% Вселенной. Напрямую обнаружить ее пока не удалось, но влияет своей гравитацией на обычную материю. Считается, что в масштабах "зептовселенной" частицы более чувствительны к темной материи, которая может влиять на то, как кварки взаимодействуют и распадаются.

Другие новости науки