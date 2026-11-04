Одна обсерваторія NASA падає з космосу на Землю, інша незабаром впаде: що відбувається

NASA не вдалося врятувати космічний телескоп Swift, але є надія, що вдасться врятувати більш відому обсерваторію Хаббл.

NASA шукає способи врятувати 36-річний космічний телескоп Хаббл, який поступово спускається з навколоземної орбіти. Якщо нічого не робити, то знаменита обсерваторія неконтрольовано увійде в атмосферу Землі вже найближчим часом, пише IFLScience.

Телескоп Хаббл було запущено на навколоземну орбіту у квітні 1990 року. За минулі 36 років він зробив величезну кількість фотографій різних астрономічних об’єктів і відіграв ключову роль у розвитку астрономії.

Завдяки телескопу Хаббл вчені змогли уточнити вік Всесвіту, який становить 13,8 мільярда років, а також з’ясували, що розширення Всесвіту відбувається з прискоренням. Це відбувається завдяки темній енергії.

На низькій навколоземній орбіті головною проблемою для телескопа Хаббл є атмосферний опір, який уповільнює рух апарата, і він поступово опускається.

Раніше NASA проводило ремонт космічної обсерваторії та підвищувало її орбіту за допомогою космічних шатлів, на яких на орбіту літали астронавти. Востаннє технічне обслуговування, ремонт та підняття телескопа на вищу орбіту відбулися у 2009 році. У 2011 році NASA припинило експлуатацію космічних шатлів.

Відтоді "Хаббл" поступово опускається вниз, і, за оцінками NASA, до кінця 2033 року він, з великою ймовірністю, неконтрольовано увійде в щільні шари атмосфери Землі. Частина телескопа згорить, але деякі уламки можуть впасти на поверхню планети.

Тому NASA звернулося до приватних компаній із проханням запропонувати свої варіанти порятунку космічної обсерваторії. Рятувальну місію потрібно відправити до 2032 року, щоб Хаббл міг і надалі працювати. Потрібен космічний апарат, який міг би підняти Хаббл на вищу орбіту.

Раніше цього року NASA намагалася врятувати таким чином космічну обсерваторію Swift, але місія зазнала невдачі. У середу, 4 листопада 2026 року, 22-річна обсерваторія має впасти на Землю. Більша її частина має згоріти в атмосфері, але деякі уламки можуть досягти поверхні планети.

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