Парадокс Цереры: что скрывают яркие пятна на поверхности карликовой планеты (фото)

Ученые пришли к выводу, что на крупнейшем объекте в поясе астероидов происходят интересные процессы. Водяной лед на Церере нечто скрывает.

Карликовая планета Церера находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Это самый крупный объект в этом регионе Солнечной системы. На поверхности Цереры видны следы былой активности водяного льда или криовулканизма, когда лед входит из-под поверхности наружу. Этими следами являются "яркие пятна", которые представляют собой солевые отложения. Ученые выяснили, какая связь существует между активностью водяного льда и наличием солевых отложений. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, прежние оценки количества солей в отложениях являются неточными. Это исследование проясняет давний вопрос о том, как формируются и развиваются соляные отложения на Церере, пишет Phys.

Ученые использовали данные, собранные зондом NASA Dawn, чтобы проанализировать эволюцию водяного льда и солевых отложений на поверхности Цереры. Исследователи сосредоточились на том, как образуются солевые отложения в процессе сублимации (перехода водяного льда непосредственно в пар, минуя жидку форму), а также на том, насколько точными были оценки количества льда и солей, полученные аппаратом Dawn.

Церера Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что солевые отложения могут быть скрыты внутри слоев водяного льда, с которыми они перемешаны. На самом деле количество солей может быть на 30–50% больше, чем предполагалось ранее. Кроме того, исследователи обнаружили, что оползни способствуют обнажению новых участков льда на поверхности Цереры. Впоследствии этот лед сублимирует и оставляет после себя соленые яркие пятна.

Чтобы объяснить, почему лед на поверхности Цереры, который должен исчезать почти сразу, остается, ученые предположили, что запасы льда постоянно пополняются. Это открытие разрешает парадокс происхождения соляных отложений на Церере. Вероятно, изначально они не содержат большого количества солей, а их соленость возрастает со временем по мере того, как водяной лед сублимирует, оставляя соли на поверхности.

Таким образом, исследование проясняет давний вопрос о том, как формируются и развиваются соляные отложения на Церере.

Результаты исследования важны для понимания эволюции карликовых планет Солнечной системы и Цереры в частности, которая когда-то считалась астероидом.

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