Опасный полет на Марс: сердце человека не выпрыгнет из груди, но сильно пострадает

Исследование показало, что космическая радиация может негативно сказаться на состоянии сердца астронавтов, которые отправятся покорять Красную планету.

Космическое излучение может привести к образованию рубцовой ткани в сердце, что повышает риск появления сердечной недостаточности у астронавтов, которые летят на Марс. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One, пишет Live Science.

Связь между воздействием радиации и проблемами с сердцем хорошо изучена. Но ученые точно не знают, как космическое излучение повлияет на состояние сердца астронавтов во время очень длительных космических миссий, в частности полета Марс.

Современные технологии позволяют осуществить полет на Красную планету и сразу же вернуться обратно за примерно 18 месяцев. NASA планирует отправить первых астронавтов на Марс уже в следующем десятилетии.

Хотя между крысами и людьми существуют заметные различия, "ни имеют более 90% общего генетического материала, а их сердечно-сосудистые системы очень похожи. Поэтому для исследования влияния космоса на сердце человека ученые использовали крыс, которые были размещены таким образом, чтобы имитировать условия невесомости. Одну группу грызунов подвергли влиянию космической радиации, а другую — нет, чтобы сравнить результаты.

Космическое излучение может привести к образованию рубцовой ткани в сердце, что повышает риск появления сердечной недостаточности у астронавтов, которые летят на Марс Фото: ScienceAlert

В ходе эксперимента крыс подвергали воздействию радиации в дозах, пропорциональных их размерам в течение нескольких минут. Это соответствует уровню облучения, с которым астронавты могут столкнуться во время полета на Марс и обратно.

У крыс, подвергшихся воздействию радиации, было выявлено повышенное содержание рубцовой ткани в сердце, чем у другой группы грызунов, которая находилась в состоянии имитированной невесомости. Вокруг мелких кровеносных сосудов сердца образовалось много рубцовой ткани. Это соединительная ткань, которая заменяет погибшие мышечные клетки сердца после повреждений. Наличие рубцовой ткани говорит о том, что появился фиброз сердца. Накопление рубцовой ткани препятствует полноценному расслаблению сердечной мышцы, что повышает риск развития сердечной недостаточности.

Ученые говорят, что эти результаты подтверждают предположение, что именно космическая радиация, а не невесомость оказывает повреждающее воздействие на сердце.

В то же время наблюдения показали, что крыс, которых не подвергали дозам облучения, было снижено содержание ключевых иммунных клеток. Это значит, что невесомость также может негативно влиять на состояние здоровья человека.

Авторы исследования надеются, что эти результаты помогут NASA разработать меры защиты для астронавтов, участвующих в длительных космических миссиях.

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