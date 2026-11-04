Европа против Энцелада: где в Солнечной системе могут скрываться инопланетяне (фото)

Уже в ближайшем будущем мы сможем узнать, есть ли внеземная жизнь на спутниках Юпитера. С Сатурном ситуация сложнее.

Долгое время Марс считался единственным миром, где может существовать внеземная жизнь. Многие данные указывают на то, что микробная жизнь могла быть на Красной планете в прошлом. Есть ли она сейчас? Вопрос остается открытым. Но в последние годы ученые все больше внимания обращают при поиске внеземной жизни на крупные спутники Юпитера и Сатурна. Вот там и сейчас могут жить инопланетяне в виде микроорганизмов, пишет IFLScience.

Сейчас ученые считают, что на крупных спутниках Юпитера и Сатурна можно обнаружить внеземную жизнь. Но особенное внимание привлекает в этом плане два мира: Европа (спутник Юпитера) и Энцелад (спутник Сатурна). Считается, что под ледяной оболочкой этих миров скрываются океаны из жидкой воды глубиной в несколько десятков, а может и сотен километров. Как известно вода необходима для жизни, но нужны также сложные химические процессы и источник энергии, чтобы эта жизнь могла существовать.

Европа Фото: NASA

В темных морских глубинах на Земле обитают разнообразные живые существа, у которых есть все необходимое для процветания. Поэтому, считается, подобные существа могут обитать и в подземной океане Энцелада. Тем более, что в выбросах воды из недр спутника Сатурна были обнаружены разнообразные органические вещества, указывающие на потенциальную внеземную жизнь.

В то же время последние исследования Европы показывают, что в ее подземном океане, вероятно, меньше условии для появления и процветания жизни. Но это не значит, ее там не может быть.

Энцелад Фото: NASA

Есть ли жизнь или же условия для ее появления и развития на Европе и других спутника крупных спутниках Юпитера помогут выяснить космические аппараты Europa Clipper от NASA и JUICE от Европейского космического агентства (ЕКА). В начале следующего десятилетия они прибудут в систему Юпитера и начнут тщательное исследование местных миров.

Что касается Энцелада, то хотя он и считается более перспективным местом для поиска внеземной жизни, NASA не планирует отправить к нему космический аппарат. Вместо этого миссия Dragonfly приземлиться на Титане – самом большой спутнике Сатурна. Под его поверхностью, возможно, скрывается глубокий океан из воды. Там обнаружено много органических соединений, а потому это также потенциально обитаемый мир.

В то же время ЕКА планирует миссию на Энцелад. Если в его океане существует жизнь, космический аппарат сможет ее обнаружить. Проблема в том, что эта миссия запланирована на начало 2050-х годов.

Другие новости науки