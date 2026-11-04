Какая-то сила выбрасывает кислород из галактик: астрономы выяснили, что происходит

Хотя звезды производят кислород в большом количестве, его оказалось очень мало в карликовых галактиках. Ученые нашли причину.

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл выяснили, что в 37 близких к нам карликовых галактиках сохранилась лишь десятая часть кислорода, созданного их звездами. Ученые подтвердили давнюю теорию о том, какая сила выбрасывает почти весь кислород из небольших галактик, которые значительно меньше Млечного Пути и находятся в радиусе 22 миллиона световых лет от нас. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет Phys.

Изучение кислорода помогает астрономам понять, как галактики меняются со временем и как химические элементы, созданные звездами, распространяются по Вселенной.

Кислород является самым распространенным химическим элементом во Вселенной после водорода и гелия. Его легок обнаружить и измерить количество.

Ученые изучили 37 карликовых галактик, которые находятся близко к нам по космическим меркам: в радиусе 22 миллиона световых лет. Масса звезд в этих галактиках варьируется от 3 миллионов до 3 миллиардов масс Солнца, а значит они значительно меньше Млечного Пути.

Астрономы измерили, сколько кислорода производят звезды, какая его часть остается в галактиках, а какая — уходит в окружающее космическое пространство. Чтобы определить, сколько кислорода должно было содержаться в каждой галактике, ученые использовали данные об отдельных звездах и восстановили историю звездообразования в каждой галактике. Затем они подсчитали, какое количество кислорода присутствует в составе межзвездного газа, звезд и пыли в этих галактиках.

Оказалось, что в карликовых галактиках сохранилось от 4% до 25% созданного звездами кислорода, в среднем – всего 11%. Почти весь сохранившийся кислород находится в составе межзвездного газа.

Астрономы пришли к выводу, что почти весь кислород из галактик был выброшен энергией, исходящей от сверхновых, то есть взрывов массивных звезд в конце их жизни. Эта теория существовала давно, но данное исследование позволило ее подтвердить.

Хотя астрономы давно предполагали, что галактики выбрасывают в окружающее пространство большую часть кислорода и других тяжелых химических элементов, до сих пор не было до конца ясно, куда именно они попадают. Новое исследование показало, что от 5% до 35% выброшенного кислорода содержится в окологалактическом пространстве, а большая его часть навсегда покинула пределы гравитационного влияния карликовых галактик.

Другие новости науки