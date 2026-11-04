Якась сила виштовхує кисень із галактик: астрономи з’ясували, що відбувається

Хоча зірки виробляють кисень у великих кількостях, у карликових галактиках його виявилося дуже мало. Вчені з’ясували причину.

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Хаббл" з’ясували, що в 37 близьких до нас карликових галактиках збереглася лише десята частина кисню, утвореного їхніми зірками. Вчені підтвердили давню теорію про те, яка сила виштовхує майже весь кисень із невеликих галактик, що значно менші за Чумацький Шлях і знаходяться в радіусі 22 мільйонів світлових років від нас. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Phys.

Дослідження кисню допомагає астрономам зрозуміти, як галактики змінюються з часом і як хімічні елементи, утворені зірками, поширюються по Всесвіту.

Кисень є найпоширенішим хімічним елементом у Всесвіті після водню та гелію. Його легко виявити та виміряти його кількість.

Вчені дослідили 37 карликових галактик, які за космічними мірками знаходяться неподалік від нас: у радіусі 22 мільйонів світлових років. Маса зірок у цих галактиках коливається від 3 мільйонів до 3 мільярдів мас Сонця, а отже, вони значно менші за Чумацький Шлях.

Астрономи виміряли, скільки кисню виробляють зірки, яка його частина залишається в галактиках, а яка — потрапляє в навколишній космічний простір. Щоб визначити, скільки кисню мало б міститися в кожній галактиці, вчені використали дані про окремі зірки та відтворили історію зореутворення в кожній галактиці. Потім вони підрахували, яка кількість кисню міститься у складі міжзоряного газу, зірок і пилу в цих галактиках.

Виявилося, що в карликових галактиках збереглося від 4% до 25% кисню, утвореного зірками, у середньому — лише 11%. Майже весь кисень, що зберігся, міститься у міжзоряному газі.

Астрономи дійшли висновку, що майже весь кисень із галактик був викинутий енергією, що випромінюється надновими, тобто вибухами масивних зірок наприкінці їхнього життя. Ця теорія існувала вже давно, але це дослідження дозволило її підтвердити.

Хоча астрономи вже давно припускали, що галактики викидають у навколишній простір більшу частину кисню та інших важких хімічних елементів, досі не було до кінця зрозуміло, куди саме вони потрапляють. Нове дослідження показало, що від 5% до 35% викинутого кисню міститься в навколишньому галактичному просторі, а більша його частина назавжди покинула межі гравітаційного впливу карликових галактик.

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