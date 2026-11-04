Вчені застосували теорію ігор для пошуку інопланетян: отримали майже 2 млн сигналів із космосу

Дослідники дійшли висновку, що для того, щоб виявити сигнал від позаземної цивілізації, потрібно слухати його в потрібний час.

Вчені з Інституту SETI, який займається пошуком позаземного розуму, застосували теорію ігор до пошуку сигналів від позаземних цивілізацій. Новий метод дозволяє передбачити, коли інопланетяни могли б вирішити надіслати повідомлення на Землю. Дослідники застосували новий метод на практиці й отримали майже 2 мільйони сигналів із космосу, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі The Astronomical Journal. Чи виявили вони сигнали від розумних інопланетян? Про це пише Phys.

Теорія ігор вивчає стратегічне прийняття рішень в умовах, коли результат дій одного учасника залежить від вибору інших учасників. У теорії ігор існує поняття "точка Шеллінга". Це варіант вибору, до якого дві сторони можуть дійти незалежно одна від одної, коли їм необхідно скоординувати свої дії, не маючи можливості спілкуватися.

Вчені дійшли висновку, що дві цивілізації, навіть не вступаючи у попередній контакт, можуть незалежно одна від одної обрати один і той самий час та місце для налагодження зв’язку.

Позаземна цивілізація могла б обрати конкретний час для надсилання сигналу на Землю, замість того щоб постійно транслювати свої сигнали у космос. Але як обрати час, коли вчені на Землі почують ці сигнали?

Вчені вважають, що конфігурація Сонячної системи може слугувати для нас та інопланетян спільною точкою відліку для надсилання та прийому сигналу. З певних точок Чумацького Шляху інопланетяни могли б побачити, як Земля проходить на тлі Сонця. Це, по-перше, показало б, що така планета існує, а по-друге — що вона знаходиться в зоні придатності для життя навколо Сонця. А отже, потенційно придатна для життя.

Вчені вважають, що конфігурація Сонячної системи може слугувати для нас та інопланетян спільною точкою відліку для надсилання та прийому сигналу Фото: IFLS

У середині руху на тлі Сонця Земля опиняється саме між інопланетянами та Сонцем. З точки зору Землі, позаземна цивілізація має перебувати у напрямку, прямо протилежному до Сонця, у так званій антисонячній точці.

Оскільки обидві цивілізації можуть самостійно, незалежно одна від одної, визначити таке взаємне розташування, це відкриває можливість для координації зв’язку навіть без попереднього обміну повідомленнями.

Вчені вирішили, що потрібно націлити радіотелескоп Аллена на конкретну точку на небі, а саме на антисонячну точку, щоб вловити потенційні сигнали інопланетян.

У ході перших спостережень вчені виявили близько 1,9 мільйона радіосигналів із космосу. Однак після перевірки найперспективніших із них дослідники не виявили жодного сигналу, який можна було б пов’язати з позаземними технологіями. Усі сигнали виявилися результатом радіоперешкод, створених людиною.

Однак вчені отримали важливі дані для проведення більш масштабного пошуку сигналів позаземного розуму. Планується, що радіотелескоп Аллена буде сканувати ділянку неба в районі антисонячної точки протягом чотирьох років. Можливо, інопланетні вчені дійшли схожих висновків, що й вчені з Інституту SETI, і надішлють сигнал у потрібний час.

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