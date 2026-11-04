Ученые применили теорию игр для поиска инопланетян: получили почти 2 млн сигналов из космоса

Исследователи пришли к выводу, что для того, чтобы обнаружить сигнал от внеземной цивилизации, нужно его слушать в правильное время.

Ученые из Института SETI, который занимается поиском внеземного разума, применили теорию игр к поиску сигналов от внеземных цивилизаций. Новый метод позволяет предсказать, когда инопланетяне могли бы решить отправить сообщение на Землю. Исследователи применили новый метод на практике и получили почти 2 миллиона сигналов из космоса, согласно исследованию, опубликованному в журнале The Astronomical Journal. Обнаружили ли они сигналы от разумных инопланетян? Об этом пишет Phys.

Теория игр изучает стратегическое принятие решений в условиях, когда результат действий одного участника зависит от выбора других участников. В теории игр существует понятие точка Шеллинга. Это вариант выбора, к которому две стороны могут прийти независимо друг от друга, когда им необходимо скоординировать свои действия, не имея возможности общаться.

Ученые пришли к выводу, что две цивилизации, даже не вступая в предварительный контакт, могут независимо друг от друга выбрать одни и те же время и место для установления связи.

Внеземная цивилизация могла бы выбрать конкретное время для отправки сигнала на Землю вместо того, чтобы постоянно транслировать свои сигналы в космос. Но как выбрать время, когда ученые на Земле услышат эти сигналы?

Ученые считают, что конфигурация Солнечной системы может служить для нас и инопланетян общей точкой отсчета для отправки и приема сигнала. Из определенных точек Млечного Пути инопланетяне могли бы увидеть, как Земля проходит на фоне Солнца. Это, во-первых, показало бы, что такая планета существует, а во-вторых показало, что она находится в зоне обитаемости Солнца. А значит потенциально пригодна для жизни.

Ученые считают, что конфигурация Солнечной системы может служить для нас и инопланетян общей точкой отсчета для отправки и приема сигнала Фото: IFLS

В середине перемещения на фоне Солнца Земля оказывается точно между инопланетянами и Солнцем. С точки зрения Земли, внеземная цивилизация должна находится в направлении, прямо противоположном Солнцу, в так называемой антисолнечной точке.

Поскольку обе цивилизации могут независимо друг от друга определить такое взаимное расположение, это открывает возможность для координации связи даже без предварительного обмена сообщениями.

Ученые решили, что нужно направить радиотелескоп Аллена на конкретную точку на небе, то антисолнечную точку, чтобы услышать потенциальные сигналы инопланетян.

В рамках первых наблюдений ученые обнаружили около 1,9 миллиона радиосигналов из космоса. Но после проверки наиболее перспективных из них исследователи не обнаружили ни одного сигнала, который можно было бы связать с внеземными технологиями. Все сигналы оказались результатом радиопомех, созданных человеком.

Но ученые получили важные сведения для проведения более масштабного поиска сигналов внеземного разума. Планируется, что радиотелескоп Аллена будет прослушивать участок неба в районе антисолнечной точки в течение четырех лет. Возможно, инопланетные ученые пришли к схожим выводам, что и ученые из Института SETI, а пришлю сигнал в нужное время.

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