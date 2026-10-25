Посадочная площадка для инопланетян: зачем на самом деле создали геоглифы Наска (фото)

В южной части Перу существуют тысячи линий, полос, геометрических фигур и рисунков, нанесенных на поверхность земли и склоны холмов около 2000 лет назад.

Геоглиф — это нанесенный на землю геометрический или фигурный узор. Геоглифы Наска — самые известные в мире. Их возраст составляет около 2000 лет, а общая протяженность превышает 1300 километров. На них изображены самые разные объекты: люди, животные, геометрические фигуры, растения и цветы. Эти изображения были созданы представителями культуры Наска в засушливых долинах и на склонах холмов в южной части Перу в период между 200 годом до н. э. и 500 годом н. э. Это произошло задолго до того, как в этом регионе появилась письменность. Нас сегодня ученые обнаружили более 140 рисунков, около 13 000 линий и полос, а также около 700 геометрических фигур. Но зачем были созданы эти геоглифы? Об этом пишет Live Science.

Геоглифы Наска — самые известные в мире. Их возраст составляет около 2000 лет Фото: Live Science

Ученые спорят о том, зачем были созданы эти огромные геоглифы с начала XX века и до сих пор нет единого мнения по этому поводу. Исследователи выдвигают различные версии относительно назначения этих знаменитых геоглифов.

Геоглифы Наска выполнены в разных стилях: одни — крупнее, другие — мельче. Некоторые расположены на склонах холмов, а другие — на равнинах. Поэтому, скорее всего, разные геоглифы имели разную причину создания.

Существует теория, что эти фигуры служили посадочными площадками для космических кораблей инопланетян. Хотя большинство ученых отвергают ее как наименее правдоподобную.

Существует теория, что эти фигуры служили посадочными площадками для космических кораблей инопланетян. Хотя большинство ученых отвергают ее как наименее правдоподобную Фото: Live Science

На вопрос о том, зачем были созданы эти геоглифы, трудно ответить, поскольку не сохранилось устных или письменных свидетельств. А потому ученым приходится создавать разные версии, а затем искать им подтверждение. И эти поиски продолжаются уже более 100 лет.

Согласно одной из версий, изначально геоглифы служили для обозначения маршрутов для путешественников и караванов, а впоследствии стали местами для собраний местных сообществ.

Некоторые из наиболее ранних геоглифов культуры Наска были созданы на склонах холмов и были видны с большого расстояния. Это означает, что их могли использовать для разметки путей и указания мест, подходящих для временных стоянок.

На вопрос о том, зачем были созданы эти геоглифы, трудно ответить, поскольку не сохранилось устных или письменных свидетельств Фото: Live Science

Существует предположение, что геоглифы были связаны с астрономическими ориентирами и служили своего рода календарем. Считается, что часть фигур так или иначе соотносится с фазами Луны. Существует вероятность, что эти изображения как-то связаны и с другими небесными телами.

Также существует гипотеза, что эти линии и фигуры могли использоваться для проведения религиозных ритуалов.

Возможно, когда-нибудь ученые все же найдут точный ответ на вопрос: зачем были созданы эти геоглифы? А пока что их исследование продолжается, а сами геоглифы Наска продолжают хранить свой секрет, которому уже 2000 лет.

Другие новости науки