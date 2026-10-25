Посадочная площадка для инопланетян: зачем на самом деле создали геоглифы Наска (фото)
В южной части Перу существуют тысячи линий, полос, геометрических фигур и рисунков, нанесенных на поверхность земли и склоны холмов около 2000 лет назад.
Геоглиф — это нанесенный на землю геометрический или фигурный узор. Геоглифы Наска — самые известные в мире. Их возраст составляет около 2000 лет, а общая протяженность превышает 1300 километров. На них изображены самые разные объекты: люди, животные, геометрические фигуры, растения и цветы. Эти изображения были созданы представителями культуры Наска в засушливых долинах и на склонах холмов в южной части Перу в период между 200 годом до н. э. и 500 годом н. э. Это произошло задолго до того, как в этом регионе появилась письменность. Нас сегодня ученые обнаружили более 140 рисунков, около 13 000 линий и полос, а также около 700 геометрических фигур. Но зачем были созданы эти геоглифы? Об этом пишет Live Science.
Ученые спорят о том, зачем были созданы эти огромные геоглифы с начала XX века и до сих пор нет единого мнения по этому поводу. Исследователи выдвигают различные версии относительно назначения этих знаменитых геоглифов.
Геоглифы Наска выполнены в разных стилях: одни — крупнее, другие — мельче. Некоторые расположены на склонах холмов, а другие — на равнинах. Поэтому, скорее всего, разные геоглифы имели разную причину создания.
Существует теория, что эти фигуры служили посадочными площадками для космических кораблей инопланетян. Хотя большинство ученых отвергают ее как наименее правдоподобную.
На вопрос о том, зачем были созданы эти геоглифы, трудно ответить, поскольку не сохранилось устных или письменных свидетельств. А потому ученым приходится создавать разные версии, а затем искать им подтверждение. И эти поиски продолжаются уже более 100 лет.
Согласно одной из версий, изначально геоглифы служили для обозначения маршрутов для путешественников и караванов, а впоследствии стали местами для собраний местных сообществ.
Некоторые из наиболее ранних геоглифов культуры Наска были созданы на склонах холмов и были видны с большого расстояния. Это означает, что их могли использовать для разметки путей и указания мест, подходящих для временных стоянок.
Существует предположение, что геоглифы были связаны с астрономическими ориентирами и служили своего рода календарем. Считается, что часть фигур так или иначе соотносится с фазами Луны. Существует вероятность, что эти изображения как-то связаны и с другими небесными телами.
Также существует гипотеза, что эти линии и фигуры могли использоваться для проведения религиозных ритуалов.
Возможно, когда-нибудь ученые все же найдут точный ответ на вопрос: зачем были созданы эти геоглифы? А пока что их исследование продолжается, а сами геоглифы Наска продолжают хранить свой секрет, которому уже 2000 лет.
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