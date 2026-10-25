Предки человека жили рядом с 3-метровыми гигантами: их родственники все еще живут (фото)

Гигантопитек — это самый большой примат из когда-либо живших на нашей планете.

Гигантопитеки (Gigantopithecus) имели рост около 3 метров и весили примерно 230 килограммов. Это были крупнейшие приматы в истории. Они обитали в густых тропических лесах Юго-Восточной Азии в период от 2 миллионов до 200 тысяч лет назад и питались растительной пищей. По происхождению гигантопитеки ближе всего к современным орангутанам. Вполне возможно, что эти гиганты жили рядом с нашими прямыми предками, то есть Homo erectus. Что же могло происходить при встрече гигантопитека с предками человека? Об этом пишет Live Science.

Рено Жоанн-Буайо из Университета Южного Креста (Австралия) нговорит, что сложно сказать, что могло происходить при встрече гигантопитеков с предками человека. Просто нет прямых доказательств взаимодействия между ними. Учитывая то, что наши предки стремились исследовать как можно большую территорию и уничтожали крупных животных, можно предположить, что подобные контакты могли варьироваться от полного безразличия и любопытства до проявлений агрессии.

Художественная реконструкция гигантопитека — крупнейшего из когда-либо существовавших приматов, чей рост достигал около 3 метров Фото: Live Science

Фридеман Шренк из Университета Майнца(Германия) считает, что гигантопитеки, скорее всего, старались избегать людей. Предки человека, как и современные люди, были и остаются самыми агрессивными приматами на Земле. Вероятно, Homo erectus вторгались в среду обитания гигантопитеков.

Шренк считает, что контакты между двумя видами могли напоминать отношения между современными людьми и орангутанами: люди вторгаются в места обитания орангутанов, из-за чего их популяция сокращается.

Челюсть гигантопитека Фото: Live Science

Эрве Бошеренс из Тюбингенского университета (Германия) предполагает, что, возможно, гигантопитеки и предки человека обитали в разных природных условиях Юго-Восточной Азии, что сводило вероятность их встреч к минимуму. Исследования показывают, что гигантопитеки жили в густых лесах, а Homo erectus — в открытых саваннах. Но нельзя исключать, что некоторые древние люди могли жить и в лесах.

Два года назад ученые изучали причины исчезновения гигантопитеков и не обнаружили никаких доказательств того, что наши предки сыграли в этом какую-либо роль. Основной причиной вымирания гигантопитеков стали изменения окружающей среды, что привело к сокращению лесных массивов.

Инци Чжан из Китайской академии наук считает, что Homo erectus и гигантопитеки вообще никогда не встречались друг с другом.

Поэтому остается лишь гадать, что чувствовали древние люди, когда им доводилось увидеть этих гигантов.

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