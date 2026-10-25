Предки людини жили поруч із 3-метровими гігантами: їхні родичі досі живуть (фото)

Гігантопітек — це найбільший примат, який коли-небудь жив на нашій планеті.

Гігантопітеки (Gigantopithecus) мали зріст близько 3 метрів і важили приблизно 230 кілограмів. Це були найбільші примати в історії. Вони мешкали в густих тропічних лісах Південно-Східної Азії в період від 2 мільйонів до 200 тисяч років тому і харчувалися рослинною їжею. За походженням гігантопітеки найближчі до сучасних орангутанів. Цілком можливо, що ці гіганти жили поруч із нашими прямими предками, тобто Homo erectus. Що ж могло відбуватися під час зустрічі гігантопітека з предками людини? Про це пише Live Science.

Рено Жоанн-Буайо з Університету Південного Хреста (Австралія) зазначає, що важко сказати, що могло відбуватися під час зустрічі гігантопітеків із предками людини. Просто немає прямих доказів взаємодії між ними. З огляду на те, що наші предки прагнули досліджувати якомога більшу територію та знищували великих тварин, можна припустити, що подібні контакти могли варіюватися від повної байдужості та цікавості до проявів агресії.

Художня реконструкція гігантопітека — найбільшого з приматів, що коли-небудь існували, зріст якого сягав близько 3 метрів Фото: Live Science

Фрідеман Шренк з Університету Майнца (Німеччина) вважає, що гігантопітеки, найімовірніше, намагалися уникати людей. Предки людини, як і сучасні люди, були й залишаються найагресивнішими приматами на Землі. Ймовірно, Homo erectus вторгалися в середовище існування гігантопітеків.

Шренк вважає, що контакти між цими двома видами могли нагадувати стосунки між сучасними людьми та орангутанами: люди вторгаються в місця проживання орангутанів, через що їхня популяція скорочується.

Щелепа гігантопітека Фото: Live Science

Ерве Бошеренс із Тюбінгенського університету (Німеччина) припускає, що, можливо, гігантопітеки та предки людини мешкали в різних природних умовах Південно-Східної Азії, що зводило ймовірність їхніх зустрічей до мінімуму. Дослідження показують, що гігантопітеки жили в густих лісах, а Homo erectus — у відкритих саванах. Але не можна виключати, що деякі стародавні люди могли жити й у лісах.

Два роки тому вчені досліджували причини зникнення гігантопітеків і не виявили жодних доказів того, що наші предки відіграли в цьому якусь роль. Основною причиною вимирання гігантопітеків стали зміни навколишнього середовища, що призвели до скорочення лісових масивів.

Інци Чжан із Китайської академії наук вважає, що Homo erectus і гігантопітеки взагалі ніколи не зустрічалися один з одним.

Тому залишається лише гадати, що відчували стародавні люди, коли їм доводилося бачити цих гігантів.

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