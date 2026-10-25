Вчені виявили одного з найбільших кальмарів: він не схожий на своїх родичів (фото)

Палеонтологи виявили абсолютно новий вид істот, схожих на кальмарів, які жили в юрський період.

Під час розкопок у штаті Вайомінг, США, палеонтологи виявили дві скам’янілості, що належать одному з найбільших белемнітів — істот, схожих на кальмарів. Їхніми сучасними родичами є восьминоги та кальмари. Скам’янілості були виявлені там, де 160 мільйонів років тому було море. Результати дослідження опубліковано в журналі Papers in Palaeontology, пише ScienceAlert.

Белемніти — це вимерлі головоногі молюски, які жили в юрському та крейдяному періодах і вимерли 66 мільйонів років тому. По всьому світу знаходять їхні скам’янілі останки, що свідчить про те, що вони були дуже поширені в стародавніх морях, зокрема, у юрському періоді (201 — 143 мільйони років тому).

Скам"янілість одного з відомих видів белемнітів Фото: Wikipedia

Родичами белемнітів є восьминоги та кальмари, і самі ці істоти нагадували останніх. Як і у сучасних кальмарів, у белемнітів було 10 щупалець, але вони також мали конусоподібну внутрішню раковину. Однак вчені найчастіше знаходять задню загострену частину белемнітів, відому як ростр.

Під час розкопок у штаті Вайомінг, США, палеонтологи виявили дві скам"янілості, які належать одному з найбільших белемнітів — істот, схожих на кальмарів Фото: ScienceAlert

Саме дві такі скам’янілості віком 160 мільйонів років виявили вчені. Як з'ясувалося, вони належать до абсолютно нового виду белемнітів, який отримав назву Wyoteuthis linsterorum. І цей вид є поки що єдиним, що належить до роду Wyoteuthis.

Wyoteuthis linsterorum — реконструкція зовнішнього вигляду Фото: ScienceAlert

За словами вчених, Wyoteuthis linsterorum не схожий на жодного іншого відомого белемніта. Його ростр настільки великий, що вчені охарактеризували цю нову істоту як один із найбільших видів белемнітів.

Більшість скам’янілих рострів цих хижих головоногих молюсків мають довжину 5–10 см, а ширину — від 1 до 2 см. Однак у нового виду діаметр ростра в передній частині сягає 6 см. Палеонтологи вважають, що, судячи з часткових решток, довжина ростра Wyoteuthis linsterorum становила приблизно від 16 см до 17,5 см.

Згідно з існуючими методами розрахунку повної довжини белемніта (включно з щупальцями), новий вид мав довжину 55–60 см. Тобто це один із найбільших белемнітів, відомих науковцям.

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