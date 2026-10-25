Ученые обнаружили одного из самых крупных кальмаров: не похож на своих родственников (фото)

Палеонтологи обнаружили совершено новый вид существ, напоминающих кальмаров, которые жили в юрский период.

Во время раскопок в штате Вайоминг, США, палеонтологи обнаружили две окаменелости, которые принадлежат одному из самых крупных белемнитов — существ, похожих на кальмаров. Их современными родственниками являются осьминоги и кальмары. Окаменелости были обнаружены там, где 160 миллионов лет назад было море. Результаты исследования опубликованы в журнале Papers in Palaeontology, пишет ScienceAlert.

Белемниты – это вымершие головоногие моллюски, жившие в юрском и меловом периоде и вымершие 66 миллионов лет назад. По всему миру находят их окаменелые останки, что говорит о том, что они были очень распространены в древних морях, в частности, юрского периода (201 — 143 миллиона лет назад).

Окаменелость одного из известных видов белемнитов Фото: Wikipedia

Родственниками белемнитов осьминоги и кальмары и сами эти существа напоминали последних. Как и у современных кальмаров, у белемнитов было 10 щупалец, но у них также была конусообразная внутренняя раковина. Но ученые чаще всего находят заднюю заостренную часть белемнитов, известную как ростр.

Во время раскопок в штате Вайоминг, США, палеонтологи обнаружили две окаменелости, которые принадлежат одному из самых крупных белемнитов — существ, похожих на кальмаров Фото: ScienceAlert

Именно две такие окаменелости возрастом 160 миллионов лет обнаружили ученые. Как выяснилось, они принадлежат совершенно новому виду белемнитов, получившему название Wyoteuthis linsterorum. И этот вид является пока что единственным, который принадлежит к роду Wyoteuthis.

Wyoteuthis linsterorum - реконструкция внешнего вида Фото: ScienceAlert

По словам ученых, Wyoteuthis linsterorum не похож ни на одного другого известного белемнита. Его ростр настолько объемный, что ученые охарактеризовали новое существо как один из самых крупных видов белемнитов.

Большинство окаменелых ростров этих хищных головоногих моллюсков имеют длину 5 – 10 см, а ширину – от 1 до 2 см. Но у нового вида диаметр ростра в передней части достигает 6 см. Палеонтологи считают, что, судя по частичным останкам, длина ростра Wyoteuthis linsterorum составляла примерно от 16 см до 17,5 см.

Согласно существующим методам расчета полной длины белемнита (включая щупальца), новый вид имел длину 55–60 см. То есть это один из самых крупных белемнитов, известных ученым.

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