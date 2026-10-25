Посадковий майданчик для інопланетян: навіщо насправді створили геогліфи Наска (фото)

У південній частині Перу існують тисячі ліній, смуг, геометричних фігур і малюнків, нанесених на поверхню землі та схили пагорбів близько 2000 років тому.

Геогліф — це геометричний або фігурний візерунок, нанесений на землю. Геогліфи Наска — найвідоміші у світі. Їхній вік становить близько 2000 років, а загальна протяжність перевищує 1300 кілометрів. На них зображені найрізноманітніші об’єкти: люди, тварини, геометричні фігури, рослини та квіти. Ці зображення були створені представниками культури Наска в посушливих долинах і на схилах пагорбів у південній частині Перу в період між 200 роком до н. е. та 500 роком н. е. Це сталося задовго до того, як у цьому регіоні з’явилося писемність. На сьогодні вчені виявили понад 140 малюнків, близько 13 000 ліній і смуг, а також близько 700 геометричних фігур. Але навіщо були створені ці геогліфи? Про це пише Live Science.

Геогліфи Наска — найвідоміші у світі. Їхній вік становить близько 2000 років Фото: Live Science

Вчені сперечаються щодо того, з якою метою були створені ці величезні геогліфи на початку XX століття, і досі немає єдиної думки з цього приводу. Дослідники висувають різні версії щодо призначення цих знаменитих геогліфів.

Геогліфи Наска виконані в різних стилях: одні — більші, інші — дрібніші. Деякі розташовані на схилах пагорбів, а інші — на рівнинах. Тому, найімовірніше, різні геогліфи мали різні причини створення.

Існує теорія, що ці фігури слугували майданчиками для приземлення космічних кораблів інопланетян. Хоча більшість вчених відкидають її як найменш правдоподібну.

Існує теорія, що ці фігури слугували майданчиками для посадки космічних кораблів інопланетян. Хоча більшість вчених відкидають її як найменш правдоподібну Фото: Live Science

На запитання про те, навіщо були створені ці геогліфи, важко відповісти, оскільки не збереглося жодних усних чи письмових свідчень. Тому вченим доводиться висувати різні версії, а потім шукати їм підтвердження. І ці пошуки тривають уже понад 100 років.

Згідно з однією з версій, спочатку геогліфи слугували для позначення маршрутів для мандрівників і караванів, а згодом стали місцями для зібрань місцевих громад.

Деякі з найдавніших геогліфів культури Наска були створені на схилах пагорбів і були помітні з великої відстані. Це означає, що їх могли використовувати для розмітки шляхів та позначення місць, придатних для тимчасових стоянок.

На запитання про те, навіщо були створені ці геогліфи, важко відповісти, оскільки не збереглося жодних усних чи письмових свідчень Фото: Live Science

Існує припущення, що геогліфи були пов’язані з астрономічними орієнтирами та слугували своєрідним календарем. Вважається, що частина фігур так чи інакше пов’язана з фазами Місяця. Існує ймовірність, що ці зображення якимось чином пов’язані й з іншими небесними тілами.

Також існує гіпотеза, що ці лінії та фігури могли використовуватися для проведення релігійних ритуалів.

Можливо, колись вчені все-таки знайдуть точну відповідь на питання: навіщо були створені ці геогліфи? А поки що їхнє дослідження триває, а самі геогліфи Наска й надалі зберігають свою таємницю, якій уже 2000 років.

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