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Посадковий майданчик для інопланетян: навіщо насправді створили геогліфи Наска (фото)

Посадковий майданчик для інопланетян: навіщо насправді створили геогліфи Наска
Посадковий майданчик для інопланетян: навіщо насправді створили геогліфи Наска | Фото: Live Science

У південній частині Перу існують тисячі ліній, смуг, геометричних фігур і малюнків, нанесених на поверхню землі та схили пагорбів близько 2000 років тому.

Геогліф — це геометричний або фігурний візерунок, нанесений на землю. Геогліфи Наска — найвідоміші у світі. Їхній вік становить близько 2000 років, а загальна протяжність перевищує 1300 кілометрів. На них зображені найрізноманітніші об’єкти: люди, тварини, геометричні фігури, рослини та квіти. Ці зображення були створені представниками культури Наска в посушливих долинах і на схилах пагорбів у південній частині Перу в період між 200 роком до н. е. та 500 роком н. е. Це сталося задовго до того, як у цьому регіоні з’явилося писемність. На сьогодні вчені виявили понад 140 малюнків, близько 13 000 ліній і смуг, а також близько 700 геометричних фігур. Але навіщо були створені ці геогліфи? Про це пише Live Science.

Посадковий майданчик для інопланетян: навіщо насправді створили геогліфи Наска
Геогліфи Наска — найвідоміші у світі. Їхній вік становить близько 2000 років
Фото: Live Science

Вчені сперечаються щодо того, з якою метою були створені ці величезні геогліфи на початку XX століття, і досі немає єдиної думки з цього приводу. Дослідники висувають різні версії щодо призначення цих знаменитих геогліфів.

Геогліфи Наска виконані в різних стилях: одні — більші, інші — дрібніші. Деякі розташовані на схилах пагорбів, а інші — на рівнинах. Тому, найімовірніше, різні геогліфи мали різні причини створення.

Існує теорія, що ці фігури слугували майданчиками для приземлення космічних кораблів інопланетян. Хоча більшість вчених відкидають її як найменш правдоподібну.

Посадковий майданчик для інопланетян: навіщо насправді створили геогліфи Наска
Існує теорія, що ці фігури слугували майданчиками для посадки космічних кораблів інопланетян. Хоча більшість вчених відкидають її як найменш правдоподібну
Фото: Live Science

На запитання про те, навіщо були створені ці геогліфи, важко відповісти, оскільки не збереглося жодних усних чи письмових свідчень. Тому вченим доводиться висувати різні версії, а потім шукати їм підтвердження. І ці пошуки тривають уже понад 100 років.

Згідно з однією з версій, спочатку геогліфи слугували для позначення маршрутів для мандрівників і караванів, а згодом стали місцями для зібрань місцевих громад.

Деякі з найдавніших геогліфів культури Наска були створені на схилах пагорбів і були помітні з великої відстані. Це означає, що їх могли використовувати для розмітки шляхів та позначення місць, придатних для тимчасових стоянок.

Посадковий майданчик для інопланетян: навіщо насправді створили геогліфи Наска
На запитання про те, навіщо були створені ці геогліфи, важко відповісти, оскільки не збереглося жодних усних чи письмових свідчень
Фото: Live Science

Існує припущення, що геогліфи були пов’язані з астрономічними орієнтирами та слугували своєрідним календарем. Вважається, що частина фігур так чи інакше пов’язана з фазами Місяця. Існує ймовірність, що ці зображення якимось чином пов’язані й з іншими небесними тілами.

Також існує гіпотеза, що ці лінії та фігури могли використовуватися для проведення релігійних ритуалів.

Можливо, колись вчені все-таки знайдуть точну відповідь на питання: навіщо були створені ці геогліфи? А поки що їхнє дослідження триває, а самі геогліфи Наска й надалі зберігають свою таємницю, якій уже 2000 років.

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