Зонд Hera впервые увидел поврежденный ударом NASA астероид, размером с пирамиду Хеопса (фото)

Аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) готов выяснить, что на самом деле произошло с астероидом Диморф, после того, как в него резался аппарат NASA DART.

Космический аппарат ЕКА Hera скоро выйдет на орбиту вокруг системы из двух астероидов, расположенной на расстоянии 197 миллионов километров от Земли. Зонд впервые получил фотографию двойной системы, на которой видны два астероида, Дидим и Диморф, по отдельности. Цель миссии Hera состоит в том, что выяснить последствия удара по астероиду Диморф, осуществленные в рамках тестирования технологии планетарной защиты, пишет Space.

Зонд Hera получил изображения астероидов Дидим и Диморф, находясь на расстоянии 1280 км от них. Если раньше на снимках зонда оба астероида выглядели, как один объект, то впервые они видны по отдельности.

Космический аппарат Hera получил изображения астероидов Дидим и Диморф, находясь на расстоянии 1280 км от них. Если раньше на снимках зонда оба астероида выглядели, как один объект, то впервые они видны по отдельности Фото: ESA

Астероид Диморф, диаметр которого составляет 151 метр, что немного больше высоты пирамиды Хеопса в Египте, вращается вокруг астероида Дидим диаметром 780 метров, что чуть меньше высоты самого высокого здания в мире — небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае.

Астероид Диморф. Смимок зонда DART Фото: NASA

Космический аппарат Hera был запущен в космос в октябре 2024 года, чтобы провести тщательное изучение двух околоземных астероидов, расположенных на расстоянии 197 миллионов километров от Земли. В конце ноября 2026 года он должен выйти на орбиту вокруг астероидов и 25 ноября ЕКА обещает показать первые детальные снимки астероида Диморф, который стал первым объектом в Солнечной системе, орбита которого была изменена в результате действий человека.

Сравнение размеров Диморфа и Колизея в Риме Фото: ESA

Ученых интересует не только состав и структура астероидом, но также цель миссии состоит в том, чтобы выяснить, что произошло с астероидом Диморф в сентябре 2022 года. Тогда космический аппарат NASA DART столкнулся с Диморфом и изменил его орбиту. Таким образом время вращения Диморфа вокруг Дидима сократилось на 33 минуты. В результате удара в космическое пространство был выброшен шлейф обломков, растянувшийся на 10 000 км. Это было первое в истории успешное испытание технологии планетарной защиты. Ученые проверили, можно ли изменить траекторию полета астероида, который будет угрожать Земле.

Астероиды Дидим и Диморф на снимке зонда DART Фото: NASA

Зонд Hera, оснащенный 12 научными приборами, должен изучить последствия удара DART по астероиду Диморф. Ученые хотят выяснить следующие моменты: как именно удар повлиял на астероид, произошло ли деформирование космического камня, какие именно характеристики привели к тому, что отклонение орбиты оказалось значительно больше, чем предсказывали модели столкновения?

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