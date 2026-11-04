Космическая гонка стартовала: Китай раскрыл подробности высадки астронавтов на Луну (фото)

Гонка за покорение Луны между Китаем и США официально началась. Впервые представлен детальный план по высадке китайских астронавтов на поверхность Луны.

Китай впервые представил детальный план высадки своих астронавтов на Луну до 2030 года, ведь ранее появлялись лишь расплывчатые сообщения без какой-либо конкретики. Представленная дорожная карта дает наиболее полное представление о том, как Китай пытается не отставать от США в плане покорения Луны, пишет Gizmodo.

В ходе 7-го симпозиума по пилотируемым космическим полетам в Пекине главный конструктор китайской программы исследования Луны Ван Сян представил подробный обзор миссий, которые должны привести к высадке китайских астронавтов на Луну до 2030 года.

В начале 2027 года новая ракета-носитель "Чанчжэн-10" должна вывести на орбиту космический корабль "Мэнчжоу", на котором китайские астронавты через несколько лет полетят к Луне. План предусматривает отправку этого корабля к космической станции "Тяньгун", чтобы проверить его работоспособность и готовность к длительным полетам в космосе.

Испытание космического корабля "Мэнчжоу" Фото: space.com

Также в следующем году Китай планирует запуск более мощной версии ракеты "Чанчжэн-10", которая выведет на околоземную орбиту посадочный модуль "Ланьюэ", на котором астронавты позже спустятся на поверхность Луны. В ходе данной миссии посадочный модуль без экипажа должен будет долететь до Луны, приземлиться на ее поверхности и снова взлететь.

В следующем году Китай планирует запуск более мощной версии ракеты "Чанчжэн-10", которая выведет на околоземную орбиту посадочный модуль "Ланьюэ" Фото: скриншот

Планируется, что в 2029 году одна ракета "Чанчжэн-10" доставит на окололунную орбиту посадочный модуль, а вторая поможет доставить туда же космический корабль с тремя китайскими астронавтами на борту. После этого двое астронавтов перейдут в посадочный модуль, который совершит посадку на поверхность Луны. Миссия на поверхности Луны должна продлиться три земных дня и каждый день члены экипажа будет выходить из посадочного модуля для проведения научных исследований

После завершения миссии на Луне члены экипажа подниматься на окололунную орбиту на модуле "Ланьюэ", а затем перейдут обратно на корабль "Мэнчжоу" и вернутся на нем на Землю.

В настоящее время работы по проектированию, разработке и созданию техники для высадки на Луну в рамках китайской лунной программы идут полным ходом. На сегодня это самая детальная информация о будущей пилотируемой миссии Китая на Луну, ведь раньше таких подробностей публично не озвучивали представители китайской лунной программы.

Таким образом Китай официально вступил в лунную космическую гонку с США. Напоминаем, что NASA планирует осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны в начале 2028 года в рамках миссии "Артемида-4". Пока сложно сказать, получится ли это сделать в срок, ведь неизвестно, успеют ли компании SpaceX и Blue Origin подготовить лунный посадочный модуль к назначенному времени.

Напоминаем, что в последний раз американские астронавты побывали на Луне в декабре 1972 года.

В последний раз американские астронавты побывали на Луне в декабре 1972 года Фото: NASA

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