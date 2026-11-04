Космічна гонка розпочалася: Китай оприлюднив подробиці висадки астронавтів на Місяць (фото)

Гонка за підкорення Місяця між Китаєм і США офіційно розпочалася. Вперше оприлюднено детальний план висадки китайських астронавтів на поверхню Місяця.

Китай вперше оприлюднив детальний план висадки своїх астронавтів на Місяць до 2030 року, адже раніше з’являлися лише розпливчасті повідомлення без будь-яких конкретних деталей. Представлена дорожня карта дає найповніше уявлення про те, як Китай намагається не відставати від США у плані підкорення Місяця, пише Gizmodo.

Під час 7-го симпозіуму з пілотованих космічних польотів у Пекіні головний конструктор китайської програми дослідження Місяця Ван Сян представив детальний огляд місій, які мають призвести до висадки китайських астронавтів на Місяць до 2030 року.

На початку 2027 року нова ракета-носій "Чанчжен-10" має вивести на орбіту космічний корабель "Менчжоу", на якому китайські астронавти через кілька років полетять до Місяця. План передбачає відправку цього корабля до космічної станції "Тяньгун", щоб перевірити його працездатність і готовність до тривалих польотів у космосі.

Випробування космічного корабля "Менчжоу" Фото: space.com

Також наступного року Китай планує запуск більш потужної версії ракети "Чанчжен-10", яка виведе на навколоземну орбіту посадковий модуль "Ланьюе", на якому астронавти згодом спуститься на поверхню Місяця. У ході цієї місії посадковий модуль без екіпажу повинен буде долетіти до Місяця, приземлитися на його поверхні та знову злетіти.

Наступного року Китай планує запуск більш потужної версії ракети "Чанчжен-10", яка виведе на навколоземну орбіту посадковий модуль "Ланьюе" Фото: скриншот

Планується, що у 2029 році одна ракета "Чанчжен-10" доставить на навколомісячну орбіту посадковий модуль, а друга допоможе доставити туди ж космічний корабель із трьома китайськими астронавтами на борту. Після цього двоє астронавтів перейдуть у посадковий модуль, який здійснить посадку на поверхню Місяця. Місія на поверхні Місяця має тривати три земні дні, і щодня члени екіпажу виходитимуть із посадкового модуля для проведення наукових досліджень

Після завершення місії на Місяці члени екіпажу піднімуться на навколомісячну орбіту на модулі "Ланьюе", а потім повернуться на корабель "Менчжоу" і на ньому повернуться на Землю.

Наразі роботи з проектування, розробки та створення техніки для висадки на Місяць у рамках китайської місячної програми йдуть повним ходом. На сьогодні це найдетальніша інформація про майбутню пілотовану місію Китаю на Місяць, адже раніше представники китайської місячної програми публічно не оприлюднювали таких подробиць.

Таким чином, Китай офіційно вступив у місячну космічну гонку зі США. Нагадуємо, що NASA планує здійснити висадку астронавтів на поверхню Місяця на початку 2028 року в рамках місії "Артеміда-4". Поки що складно сказати, чи вдасться це зробити вчасно, адже невідомо, чи встигнуть компанії SpaceX і Blue Origin підготувати місячний посадковий модуль до призначеного часу.

Нагадуємо, що востаннє американські астронавти побували на Місяці у грудні 1972 року.

Востаннє американські астронавти побували на Місяці у грудні 1972 року Фото: NASA

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