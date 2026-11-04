Зонд Hera вперше побачив пошкоджений ударом NASA астероїд розміром з піраміду Хеопса (фото)

Апарат Європейського космічного агентства (ЄКА) готовий з’ясувати, що насправді сталося з астероїдом Діморф після того, як у нього врізався апарат NASA DART.

Космічний апарат ЄКА "Hera" незабаром вийде на орбіту навколо системи з двох астероїдів, розташованої на відстані 197 мільйонів кілометрів від Землі. Зонд вперше отримав фотографію подвійної системи, на якій окремо видно два астероїди — Дідим і Діморф. Мета місії Hera полягає в тому, щоб з’ясувати наслідки удару по астероїду Діморф, здійсненого в рамках випробування технології планетарного захисту, пише Space.

Зонд Hera отримав знімки астероїдів Дідім і Діморф, перебуваючи на відстані 1280 км від них. Якщо раніше на знімках зонда обидва астероїди виглядали як один об’єкт, то вперше їх можна побачити окремо.

Космічний апарат Hera отримав знімки астероїдів Дідім і Діморф, перебуваючи на відстані 1280 км від них. Якщо раніше на знімках зонда обидва астероїди виглядали як один об"єкт, то вперше їх можна побачити окремо Фото: ESA

Астероїд Діморф, діаметр якого становить 151 метр, що трохи перевищує висоту піраміди Хеопса в Єгипті, обертається навколо астероїда Дідім діаметром 780 метрів, що трохи менше за висоту найвищої будівлі у світі — хмарочоса "Бурдж-Халіфа" в Дубаї.

Астероїд Діморф. Знімок, зроблений зондом DART Фото: NASA

Космічний апарат Hera було запущено в космос у жовтні 2024 року з метою ретельного дослідження двох навколоземних астероїдів, розташованих на відстані 197 мільйонів кілометрів від Землі. Наприкінці листопада 2026 року він має вийти на орбіту навколо астероїдів, а 25 листопада ЄКА обіцяє оприлюднити перші детальні знімки астероїда Діморф, який став першим об’єктом у Сонячній системі, орбіта якого була змінена внаслідок діяльності людини.

Порівняння розмірів Діморфа та Колізею в Римі Фото: ESA

Вчених цікавить не лише склад і структура астероїда, а й мета місії полягає в тому, щоб з’ясувати, що сталося з астероїдом Діморф у вересні 2022 року. Тоді космічний апарат NASA DART зіткнувся з Діморфом і змінив його орбіту. Таким чином, час обертання Діморфа навколо Дідіма скоротився на 33 хвилини. У результаті удару в космічний простір було викинуто шлейф уламків, що простягнувся на 10 000 км. Це було перше в історії успішне випробування технології планетарного захисту. Вчені перевірили, чи можна змінити траєкторію польоту астероїда, який загрожуватиме Землі.

Астероїди "Дідім" і "Діморф" на знімку зонда DART Фото: NASA

Зонд Hera, оснащений 12 науковими приладами, має дослідити наслідки удару DART по астероїду Діморф. Вчені хочуть з’ясувати такі моменти: як саме удар вплинув на астероїд, чи відбулася деформація космічного каменю, які саме характеристики призвели до того, що відхилення орбіти виявилося значно більшим, ніж передбачали моделі зіткнення?

Інші новини науки