Європа проти Енцелада: де в Сонячній системі можуть ховатися інопланетяни (фото)

Уже найближчим часом ми зможемо дізнатися, чи існує позаземне життя на супутниках Юпітера. Щодо Сатурна ситуація складніша.

Довгий час Марс вважався єдиною планетою, де може існувати позаземне життя. Багато даних вказують на те, що в минулому на Червоній планеті могло існувати мікробне життя. Чи є воно там зараз? Питання залишається відкритим. Але в останні роки вчені під час пошуку позаземного життя все більше уваги приділяють великим супутникам Юпітера та Сатурна. Саме там і зараз можуть жити інопланетяни у вигляді мікроорганізмів, пише IFLScience.

Наразі вчені вважають, що на великих супутниках Юпітера та Сатурна можна виявити позаземне життя. Але особливу увагу в цьому плані привертають два світи: Європа (супутник Юпітера) та Енцелад (супутник Сатурна). Вважається, що під крижаною оболонкою цих світів ховаються океани з рідкої води глибиною в кілька десятків, а може й сотень кілометрів. Як відомо, вода необхідна для життя, але потрібні також складні хімічні процеси та джерело енергії, щоб це життя могло існувати.

Європа Фото: solar-system

У темних морських глибинах на Землі мешкають різноманітні живі істоти, які мають усе необхідне для процвітання. Тому вважається, що подібні істоти можуть мешкати й у підземному океані Енцелада. Тим більше, що у викидах води з надр супутника Сатурна було виявлено різноманітні органічні речовини, які вказують на потенційне позаземне життя.

Водночас останні дослідження Європи свідчать, що в її підземному океані, ймовірно, менше умов для виникнення та розвитку життя. Але це не означає, що його там не може бути.

Енцелад Фото: NASA

Чи існує життя або ж умови для його виникнення та розвитку на Європі та інших великих супутниках Юпітера — це допоможуть з’ясувати космічні апарати "Europa Clipper" від NASA та "JUICE" від Європейського космічного агентства (ЄКА). На початку наступного десятиліття вони прибудуть до системи Юпітера і почнуть ретельне дослідження місцевих світів.

Що стосується Енцеладу, то хоча він і вважається більш перспективним місцем для пошуку позаземного життя, NASA не планує відправляти до нього космічний апарат. Натомість місія Dragonfly приземлиться на Титані — найбільшому супутнику Сатурна. Під його поверхнею, можливо, ховається глибокий водяний океан. Там виявлено багато органічних сполук, а тому це також потенційно придатний для життя світ.

Водночас ЄКА планує місію на Енцелад. Якщо в його океані існує життя, космічний апарат зможе його виявити. Проблема в тому, що ця місія запланована на початок 2050-х років.

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