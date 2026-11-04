Небезпечний політ на Марс: серце людини не вискочить із грудей, але сильно постраждає

Дослідження показало, що космічне випромінювання може негативно вплинути на стан серця астронавтів, які вирушать підкорювати Червону планету.

Космічне випромінювання може призвести до утворення рубцевої тканини в серці, що підвищує ризик розвитку серцевої недостатності у астронавтів, які летять на Марс. Результати дослідження опубліковано в журналі PLOS One, пише Live Science.

Зв'язок між впливом радіації та проблемами із серцем добре вивчений. Однак вчені достеменно не знають, як космічне випромінювання вплине на стан серця астронавтів під час дуже тривалих космічних місій, зокрема під час польоту на Марс.

Сучасні технології дають змогу здійснити політ на Червону планету й одразу ж повернутися назад приблизно за 18 місяців. NASA планує відправити перших астронавтів на Марс уже в наступному десятилітті.

Хоча між щурами та людьми існують помітні відмінності, вони мають понад 90 % спільного генетичного матеріалу, а їхні серцево-судинні системи дуже схожі. Тому для дослідження впливу космосу на серце людини вчені використовували щурів, яких розмістили таким чином, щоб імітувати умови невагомості. Одну групу гризунів піддали впливу космічної радіації, а іншу — ні, щоб порівняти результати.

Космічне випромінювання може призвести до утворення рубцевої тканини в серці, що підвищує ризик виникнення серцевої недостатності в астронавтів, які летять на Марс Фото: ScienceAlert

Під час експерименту щурів піддавали впливу радіації в дозах, пропорційних їхнім розмірам, протягом кількох хвилин. Це відповідає рівню опромінення, з яким астронавти можуть зіткнутися під час польоту на Марс і назад.

У щурів, які зазнали впливу радіації, було виявлено підвищений вміст рубцевої тканини в серці порівняно з іншою групою гризунів, яка перебувала в стані імітованої невагомості. Навколо дрібних кровоносних судин серця утворилося багато рубцевої тканини. Це сполучна тканина, яка замінює загиблі м’язові клітини серця після ушкоджень. Наявність рубцевої тканини свідчить про те, що виник фіброз серця. Накопичення рубцевої тканини перешкоджає повноцінному розслабленню серцевого м’яза, що підвищує ризик розвитку серцевої недостатності.

Вчені стверджують, що ці результати підтверджують припущення, що саме космічне випромінювання, а не невагомість, чинить шкідливий вплив на серце.

Водночас спостереження показали, що у щурів, яких не піддавали опроміненню, вміст ключових імунних клітин був знижений. Це означає, що невагомість також може негативно впливати на стан здоров’я людини.

Автори дослідження сподіваються, що ці результати допоможуть NASA розробити заходи захисту для астронавтів, які беруть участь у тривалих космічних місіях.

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