Парадокс Церери: що приховують яскраві плями на поверхні карликової планети (фото)

Вчені дійшли висновку, що на найбільшому об’єкті в поясі астероїдів відбуваються цікаві процеси. Водяний лід на Церері щось приховує.

Карликова планета Церера розташована в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Це найбільший об’єкт у цьому регіоні Сонячної системи. На поверхні Церери видно сліди колишньої активності водяного льоду або кріовулканізму, коли лід виходить з-під поверхні назовні. Цими слідами є "яскраві плями", які являють собою сольові відкладення. Вчені з’ясували, який зв’язок існує між активністю водяного льоду та наявністю сольових відкладень. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal of Geophysical Research: Planets, попередні оцінки кількості солей у відкладеннях є неточними. Це дослідження прояснює давнє питання про те, як формуються та розвиваються сольові відкладення на Церері, пише Phys.

Вчені використали дані, зібрані зондом NASA Dawn, щоб проаналізувати еволюцію водяного льоду та сольових відкладень на поверхні Церери. Дослідники зосередилися на тому, як утворюються сольові відкладення в процесі сублімації (переходу водяного льоду безпосередньо в пару, оминаючи рідку форму), а також на тому, наскільки точними були оцінки кількості льоду та солей, отримані апаратом Dawn.

Церера Фото: NASA

Вчені дійшли висновку, що сольові відкладення можуть бути приховані всередині шарів водяного льоду, з якими вони перемішані. Насправді кількість солей може бути на 30–50 % більшою, ніж передбачалося раніше. Крім того, дослідники виявили, що зсуви сприяють оголенню нових ділянок льоду на поверхні Церери. Згодом цей лід сублімується і залишає після себе яскраві солоні плями.

Щоб пояснити, чому лід на поверхні Церери, який мав би зникати майже одразу, залишається, вчені припустили, що запаси льоду постійно поповнюються. Це відкриття вирішує парадокс походження соляних відкладень на Церері. Ймовірно, спочатку вони не містять великої кількості солей, а їхня солоність зростає з часом у міру того, як водяний лід сублімується, залишаючи солі на поверхні.

Отже, це дослідження проливає світло на давнє питання про те, як утворюються та розвиваються соляні відкладення на Церері.

Результати дослідження мають важливе значення для розуміння еволюції карликових планет Сонячної системи та, зокрема, Церери, яку колись вважали астероїдом.

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