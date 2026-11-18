Космический аппарат “Хаябуса-2” больше не летит к астероиду 1998 KY26 из-за неполадок в двигателях. Может это и не астероид.

Японский зонд "Хаябуса-2" уже два раза вошел в историю и мог бы сделать это в третий раз. Но Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) изменило цель его новой миссии, и он не совершит посадку на маленький околоземный астероид. Некоторые ученые считают, что это вообще не астероид, а искусственно созданный объект, пишет Phys.

Космический аппарат "Хаябуса-2" отправился в космос в 2014 году. В 2019 году он впервые в истории взял образцы горных пород на поверхности астероида Рюгу шириной примерно 500 метров, и в 2020 году доставил их на Землю.

Астероид Рюгу Фото: JAXA

После этого японские ученые отправили зонд "Хаябуса-2" в новую миссию, целью которой было изучение странного околоземного астероида 1998 KY26 шириной всего 11 метров, который совершает полный оборот вокруг своей оси всего за 5 минут.

На пути к этому астероиду "Хаябуса-2" второй раз вошел в историю в июле 2026 года. Он приблизился к астероиду Торифунэ на рекордное расстояние — 400 метров. Это стало самым близким подлетом к небесному телу, когда-либо зафиксированным в подобных миссиях.

Астероид Торифунэ Фото: JAXA

Планировалось, что в 2031 году "Хаябуса-2" войдет в историю еще раз, когда совершит посадку на очень маленький астероид 1998 KY26 с невероятно быстрым вращением и возьмет образцы горных пород, чтобы доставить их на Землю. Но этого не произойдет.

Согласно сообщению JAXA, ученым пришлось изменить цель "Хаябуса-2" из-за технических неполадок в двигателях, которые со временем начали выходить из строя.

Планировалось, что в 2031 году "Хаябуса-2" войдет в историю еще раз, когда совершит посадку на очень маленький астероид 1998 KY26 с невероятно быстрым вращением и возьмет образцы горных пород Фото: space.com

У космического аппарата четыре двигателя, но три из них уже не работают. Теперь проблемы возникли и с последним двигателем и его мощности не хватит для того, чтобы долететь к астероиду 1998 KY26, который находится на расстоянии 300 миллионов километров от нас.

Поэтому ученые направили "Хаябуса-2" к другому околоземному астероиду 2015 BM510 диаметром от 17 до 49 метров, который совершает полный оборот вокруг своей оси за 49 минут.

Японский зонд не будет приземляться на его поверхность, а пролетит мимо в апреле 2028 года. Ученые из JAXA считают, что эта миссия может оказаться полезной для будущих проектов по планетарной защите – это меры, направленные на изменение траектории полета астероидов, которые могли бы столкнуться с Землей.

Что касается астероида 1998 KY26, то он набирает скорость, которую невозможно объяснить воздействием гравитации Солнца или планет. Пока точно неизвестно, что с ним происходит и эту тайну должен был раскрыть "Хаябуса-2". Стоит отметить, что некоторые ученые пытаются объяснить ускорение 1998 KY26 тем, что это на самом деле не астероид, а советский космический аппарат, который исчез возле Марса несколько десятилетий назад.

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