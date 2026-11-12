Летящий к Земле объект загадочным образом ускоряется: это может быть марсианский аппарат (фото)

Загадочный объект, который считается обычным астероидом, начал ускоряться и ученые не могут найти этому объяснение.

Околоземный астероид 1998 KY26 набирает скорость, которую невозможно объяснить воздействием гравитации Солнца или планет. То есть при по Солнечной системе этот космический камень получает энергию из какого-то другого источника. Пока неясно, что происходит с астероидом на самом деле. С другой стороны, появилась версия, что это вовсе не космический камень, а давно потерянный марсианский зонд, пишет Daily Mail.

Околоземные астероиды вращаются вокруг Солнца и иногда приближающиеся к Земле. Объект 1998 KY26 считается околоземным астероидом. Он имеет ширину примерно 11 метров, но вращается вокруг своей оси очень быстро для космического объекта: полный оборот совершает за примерно 5 минут.

Сейчас 1998 KY26 находится на расстоянии примерно 300 миллионов километров от Земли. Расчеты учены показывают, что в 2028 году он будет находится к Земле еще ближе: на расстоянии 51 млн км. А в 2039 году подойдет еще ближе к нашей планете: на расстояние 16 млн км.

Три года назад астрономы заметили, что астероид 1998 KY26 движется быстрее, чем ожидалось. Он получает небольшое ускорение, которое нельзя объяснить влиянием гравитации Солнца и планет.

Зонд "Хаябуса-2" должен приземлиться на астероид 1998 KY26 в 2031 году Фото: space.com

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Icarus, выяснили, что ускорение астероида нельзя объяснить его внутренними процессами. То есть это ускорение не может быть вызвано сублимацией водяного льда (переход из твердого состояния сразу в газообразное), которое привело бы к выбросу газа. Этот выброс мог бы придать ускорение. Но астероид слишком теплый, чтобы в нем сохранился водяной лед.

Таким образом ученые опровергли теорию о том, что 1998 KY26 является темной кометой. Эти объекты похожи на астероиды, но ведут себя как кометы, выбрасывающие газ при приближении к Солнцу.

Необъяснимое ускорение 1998 KY26 заставило астрофизика Ави Леба из Гарвардского университета предположить, что на самом деле это не астероид, а советский космический аппарат, исчезнувший 40 лет назад.

Леб в исследовании, опубликованном на сервере препринтов arXiv, предполагает, что 1998 KY26 на самом деле является советским зондом "Фобос-1", который в 1988 году изучал Марс и его спутник Фобос, пока с ним не потеряли связь.

Зонд "Фобос-1". Иллюстрация Фото: BBC

Размер 1998 KY26, его необычно высокая отражательная способность, быстрое вращение и его орбитальное движение соответствуют параметрам давно исчезнувшего космического аппарата.

Астрофизик считает, что необъяснимое ускорение 1998 KY26 может быть вызвано воздействием солнечной энергии на металлические поверхности и солнечные панели марсианского зонда. Это явление называется давление солнечного излучения.

В 2031 году японский космический аппарат "Хаябуса-2" должен приблизиться к объекту 1998 KY26 и совершит на него посадку, чтобы его изучить.

Леб считает, что вместо астероида камеры японского зонда обнаружат на объекте надпись: "Сделано в СССР".

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