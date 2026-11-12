Об'єкт, що летить до Землі, загадково прискорюється: це може бути марсіанський апарат (фото)

Загадковий об’єкт, який вважається звичайним астероїдом, почав набирати швидкість, і вчені не можуть знайти цьому пояснення.

Навколоземний астероїд 1998 KY26 набирає швидкість, яку неможливо пояснити впливом гравітації Сонця чи планет. Тобто, рухаючись Сонячною системою, цей космічний камінь отримує енергію з якогось іншого джерела. Поки що незрозуміло, що насправді відбувається з астероїдом. З іншого боку, з’явилася версія, що це зовсім не космічний камінь, а давно загублений марсіанський зонд, пише Daily Mail.

Навколоземні астероїди обертаються навколо Сонця й іноді наближаються до Землі. Об'єкт 1998 KY26 вважається навколоземним астероїдом. Він має ширину приблизно 11 метрів, але обертається навколо своєї осі дуже швидко як для космічного об'єкта: повний оберт здійснює приблизно за 5 хвилин.

Наразі 1998 KY26 перебуває на відстані приблизно 300 мільйонів кілометрів від Землі. Розрахунки вчених показують, що у 2028 році він буде знаходитися ще ближче до Землі: на відстані 51 млн км. А у 2039 році наблизиться до нашої планети ще ближче: на відстань 16 млн км.

Три роки тому астрономи помітили, що астероїд 1998 KY26 рухається швидше, ніж очікувалося. Він отримує невелике прискорення, яке неможливо пояснити впливом гравітації Сонця та планет.

Зонд "Хаябуса-2" має приземлитися на астероїд 1998 KY26 у 2031 році Фото: space.com

Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Icarus, з’ясували, що прискорення астероїда не можна пояснити його внутрішніми процесами. Тобто це прискорення не може бути спричинене сублімацією водяного льоду (перехід із твердого стану одразу в газоподібний), що призвело б до викиду газу. Цей викид міг би надати прискорення. Але астероїд занадто теплий, щоб у ньому міг зберегтися водяний лід.

Таким чином, вчені спростували теорію про те, що 1998 KY26 є темною кометою. Ці об’єкти схожі на астероїди, але поводяться як комети, що викидають газ під час наближення до Сонця.

Незрозуміле прискорення 1998 KY26 змусило астрофізика Аві Леба з Гарвардського університету припустити, що насправді це не астероїд, а радянський космічний апарат, який зник 40 років тому.

Леб у дослідженні, опублікованому на сервері препринтів arXiv, припускає, що 1998 KY26 насправді є радянським зондом "Фобос-1", який у 1988 році досліджував Марс і його супутник Фобос, поки з ним не втратили зв’язок.

Зонд "Фобос-1". Ілюстрація Фото: BBC

Розмір 1998 KY26, його надзвичайно висока відбивна здатність, швидке обертання та орбітальний рух відповідають параметрам космічного апарата, який давно зник.

Астрофізик вважає, що незрозуміле прискорення 1998 KY26 може бути спричинене впливом сонячної енергії на металеві поверхні та сонячні панелі марсіанського зонда. Це явище називається тиском сонячного випромінювання.

У 2031 році японський космічний апарат "Хаябуса-2" має наблизитися до об’єкта 1998 KY26 і здійснити на ньому посадку, щоб дослідити його.

Леб вважає, що замість астероїда камери японського зонда виявлять на об’єкті напис: "Виготовлено в СРСР".

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