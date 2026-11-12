На краю Солнечной системы обнаружена тяжелая вода, которой нет на Земле (фото)

Ученые обнаружили доказательства того, что в поясе Койпера существует вода, которая возникла при образовании Солнечной системы более 4,5 миллиардов лет назад.

Пояс Койпера, куда входят миллионы ледяных и каменных объектов, начитается за орбитой Нептуна, примерно в 30 астрономических единицах от Солнца, то есть в 30 раз дальше, чем находится Земля от Солнца. Ледяные объекты содержат колоссальное количество воды. Теперь ученые нашли доказательства того, что часть этой воды по своему составу совершенно не похожа на ту, что есть на Земле. В нескольких частицах пыли, попавших на Землю из пояса Койпера, сохранились следы древней первозданной воды. Это указывает на то, что резервуар тяжелой воды на краю Солнечной системы остался в первозданном виде, ведь его не затронули процессы, происходившие ближе к Солнцу. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет ScienceAlert.

Считается, что ледяные и каменные объекты в поясе Койпера являются остатками вещества, из которого образовалась Солнечная система более 4,5 миллиардов лет назад.

Солнечная система заполнена космической пылью и каждый год на Землю попадает более 5000 тонн этой пыли. Ученые обнаружили 12 частиц космической пыли, собранных в стратосфере Земли с помощью высотных самолетов NASA, которые прибыли из пояса Койпера.

Потоки высокоэнергетических солнечных частиц оставляют на частицах космической пыли заметные следы. Чем больше таких следов накопила пыль, тем дольше она перемещалась по Солнечной системе Фото: ScienceAlert

Потоки высокоэнергетических солнечных частиц оставляют на частицах космической пыли заметные следы. Чем больше таких следов накопила пыль, тем дольше она перемещалась по Солнечной системе. На то, что эти частицы пыли прибыли из пояса Койпера также указывало необычайно высокое содержание углерода. Это означает, что эта пыль сформировались очень далеко от Солнца.

Ученые обнаружили в составе частиц пыли минералы, которые образуются в результате химического взаимодействия с водой. Это означает, что в далеком прошлом внутри родительских тел, из которых образовались частицы пыли, должна была существовать жидкая вода.

Ученые обнаружили в составе частиц пыли минералы, которые образуются в результате химического взаимодействия с водой Фото: ScienceAlert

Сама вода давно исчезла, но минералы, обнаруженные в частицах пыли, сохранили часть кислорода, который когда-то входил в состав этой древней воды. Измерения показали, что минералы содержат необычайно высокую концентрацию тяжелых изотопов кислорода. Оказалось, что минералы унаследовали тяжелые изотопы кислорода от воды, которая их содержала в большом количестве. Но такой воды нет на Земле и во внутренней части Солнечной системы.

Это говорит о том, что вода в поясе Койпера принадлежала к отдельному резервуару, который оставался практически изолированным от процессов перемешивания и химических изменений, происходивших ближе к Солнцу. И такую изоляцию этому резервуару воды, как считают ученые, обеспечили планеты-гиганты, в частности Сатурн. Планета не позволила первозданной воде Солнечной системы проникнуть намного ближе к Солнцу.

Это исследование имеет огромное значение для понимания процессов формирования Солнечной системы и ее химического состава.

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