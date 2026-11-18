Космічний апарат "Хаябуса-2" більше не летить до астероїда 1998 KY26 через несправності в двигунах. Можливо, це й не астероїд.

Японський зонд "Хаябуса-2" вже двічі увійшов в історію і міг би зробити це втретє. Однак Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) змінило мету його нової місії, і він не здійснить посадку на невеликий навколоземний астероїд. Деякі вчені вважають, що це взагалі не астероїд, а штучно створений об’єкт, пише Phys.

Космічний апарат "Хаябуса-2" вирушив у космос у 2014 році. У 2019 році він уперше в історії взяв зразки гірських порід на поверхні астероїда Рюгу шириною приблизно 500 метрів, а в 2020 році доставив їх на Землю.

Астероїд Рюгу Фото: Hayabusa

Після цього японські вчені відправили зонд "Хаябуса-2" у нову місію, метою якої було вивчення дивного навколоземного астероїда 1998 KY26 шириною всього 11 метрів, який робить повний оберт навколо своєї осі всього за 5 хвилин.

На шляху до цього астероїда "Хаябуса-2" вдруге увійшов в історію в липні 2026 року. Він наблизився до астероїда Торіфуне на рекордну відстань — 400 метрів. Це стало найближчим підльотом до небесного тіла, який коли-небудь фіксувався в подібних місіях.

Астероїд Торіфуне Фото: JAXA

Планувалося, що у 2031 році "Хаябуса-2" увійде в історію ще раз, коли здійснить посадку на дуже маленький астероїд 1998 KY26 з неймовірно швидким обертанням і візьме зразки гірських порід, щоб доставити їх на Землю. Але цього не станеться.

Згідно з повідомленням JAXA, вченим довелося змінити мету місії "Хаябуса-2" через технічні несправності в двигунах, які з часом почали виходити з ладу.

Планувалося, що у 2031 році "Хаябуса-2" ще раз увійде в історію, коли здійснить посадку на дуже маленький астероїд 1998 KY26, що обертається з неймовірною швидкістю, та візьме зразки гірських порід Фото: space.com

Космічний апарат має чотири двигуни, але три з них уже не працюють. Тепер проблеми виникли й з останнім двигуном, і його потужності не вистачить для того, щоб долетіти до астероїда 1998 KY26, який знаходиться на відстані 300 мільйонів кілометрів від нас.

Тому вчені направили "Хаябуса-2" до іншого навколоземного астероїда 2015 BM510 діаметром від 17 до 49 метрів, який робить повний оберт навколо своєї осі за 49 хвилин.

Японський зонд не приземлятиметься на його поверхню, а пролетить повз нього у квітні 2028 року. Вчені з JAXA вважають, що ця місія може виявитися корисною для майбутніх проєктів з планетарного захисту — це заходи, спрямовані на зміну траєкторії польоту астероїдів, які могли б зіткнутися із Землею.

Що стосується астероїда 1998 KY26, то він набирає швидкість, яку неможливо пояснити впливом гравітації Сонця чи планет. Поки що точно невідомо, що з ним відбувається, і цю таємницю мав розкрити "Хаябуса-2". Варто зазначити, що деякі вчені намагаються пояснити прискорення 1998 KY26 тим, що це насправді не астероїд, а радянський космічний апарат, який зник поблизу Марса кілька десятиліть тому.

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