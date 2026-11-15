До Землі наближається небезпечний астероїд шириною 1800 метрів: є ще страшніший камінь

Розрахунки вчених показали, коли до нашої планети наблизиться астероїд, який у NASA вважають потенційно небезпечним.

Згідно з класифікацією NASA, потенційно небезпечними для Землі астероїдами є космічні камені діаметром не менше 140 метрів, які наближаються до Землі на відстань менше ніж 7,5 мільйонів кілометрів. Астероїд 1999 AN10 має діаметр від 800 до 1800 метрів і опиниться біля нашої планети набагато ближче, пише EarthSky.

Астрономи виявили астероїд 1999 AN10 27 років тому. Він належить до групи астероїдів під назвою "Аполлони". Це означає, що його орбіта перетинає орбіту Землі навколо Сонця. Астероїд 1999 AN10 робить повний оберт навколо Сонця за 643 дні й рухається по дуже витягнутій орбіті, яка виходить далеко за межі орбіти Марса.

Через свої значні розміри цей астероїд вважається потенційно небезпечним. Це означає, що існує ймовірність того, що орбіта цього каменю зміниться і він може врізатися в Землю. Якщо такий астероїд впаде на нашу планету, то в атмосферу буде викинуто величезну кількість пилу, що на довгі місяці перекриє сонячне світло і створить загрозу для всієї земної цивілізації. Хороша новина полягає в тому, що 1999 AN10 під час зближення із Землею не вріжеться в нашу планету.

Розрахунки вчених показують, що 7 серпня 2027 року потенційно небезпечний астероїд 1999 AN10 має пролетіти повз Землю на відстані близько 389 855 кілометрів. Це приблизно така сама відстань, на якій від Землі знаходиться Місяць. Вчені вважають, що завдяки своїм значним розмірам у ніч на 7 серпня 2027 року астероїд 1999 AN10 можна буде побачити у бінокль.

Астероїд (99942) Апофіс, шириною близько 375 метрів, 13 квітня 2029 року пролетить повз Землю на відстані 32 000 кілометрів Фото: ESA

Наразі в каталозі NASA налічується близько 2500 потенційно небезпечних астероїдів. Ось деякі з них, які в майбутньому наблизяться до Землі, а один навіть може врізатися в нашу планету.

Астероїд 2001 WN5 шириною приблизно 940 метрів пролетить повз Землю на відстані близько 248 700 км 26 червня 2028 року. Він не повинен зіткнутися з нашою планетою.

Астероїд 1997 XF11 шириною приблизно 700 метрів 26 жовтня 2028 року пролетить повз Землю на відстані близько 929 000 км. Удару по планеті не очікується.

Астероїд (99942) Апофіс шириною близько 375 метрів 13 квітня 2029 року пролетить повз Землю на відстані 32 000 кілометрів. Це навіть ближче, ніж знаходяться деякі супутники. Ризик зіткнення з нашою планетою виключений.

Астероїд (101955) Бенну, шириною близько 500 метрів, є найнебезпечнішим із цього списку Фото: NASA

Астероїд (101955) Бенну, шириною близько 500 метрів, є найнебезпечнішим із цього списку. Розрахунки вчених показують, що він може зіткнутися з нашою планетою 24 вересня 2182 року. Хоча ймовірність такої події поки що становить 1 до 2700.

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