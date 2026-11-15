К Земле приближается опасный астероид шириной 1800 метров: есть еще более страшный камень

Расчеты ученых показали, когда к нашей планете приблизится астероид, который в NASA считают потенциально опасным.

Согласно классификации NASA, потенциально опасными для Земли астероидами являются космические камни, имеющие не менее 140 метров в диаметре, и которые подлетают к Земле ближе, чем на 7,5 миллионов километров. Астероид 1999 AN10 имеет диаметр от 800 до 1800 метров и окажется возле нашей планеты намного ближе, пишет EarthSky.

Астрономы обнаружили астероид 1999 AN10 27 лет назад. Он относится к группе астероидов под названием "Аполлоны". Это означает, что его орбита пересекает орбиту Земли вокруг Солнца. Астероид 1999 AN10 совершает полный оборот вокруг Солнца за 643 дня и двигается по очень вытянутой орбите, которая выходит далеко за пределы орбиты Марса.

Из-за своих внушительных размеров этот астероид считается потенциально опасным. Это означает, что существует вероятность того, что орбита этого камня измениться и он может врезаться в Землю. Если такой астероид упадет на нашу планету, то в атмосферу будет выброшено огромное количество пыли, что на долгие месяцы перекроет солнечный свет и создаст угрозу для всей земной цивилизации. Хорошая новость состоит в том, что 1999 AN10 во время сближения с Землей не врежется в нашу планету.

Расчеты ученых показывают, что 7 августа 2027 года потенциально опасный астероид 1999 AN10 должен пролететь мимо Земли на расстоянии около 389 855 километров. Это примерно такое же расстояние, на каком от Земли находится Луна. Ученые считают, что из-за своих внушительных размеров в ночь на 7 августа 2027 году можно будет увидеть астероид 1999 AN10 в бинокль.

Астероид (99942) Апофис шириной около 375 метров 13 апреля 2029 года пролетит мимо Земли на расстоянии 32 000 километров Фото: ESA

Сейчас в каталоге NASA находится около 2500 потенциально опасных астероидов. Вот некоторые из них, которые в будущем приблизятся к Земле, а один даже может врезаться в нашу планету.

Астероид 2001 WN5 шириной примерно 940 метров пролетит мимом Земли на расстоянии около 248 700 км 26 июня 2028 года. Он не должен врезаться в нашу планету.

Астероид 1997 XF11 шириной примерно 700 метров 26 октября 2028 года пролетит мимо Земли на расстоянии около 929 000 км. Удара по планете не ожидается.

Астероид (99942) Апофис шириной около 375 метров 13 апреля 2029 года пролетит мимо Земли на расстоянии 32 000 километров. Это даже ближе, чем находятся некоторые спутники. Риск удара по нашей планете исключен.

Астероид (101955) Бенну шириной около 500 метров является наиболее опасным из этого списка Фото: NASA

Астероид (101955) Бенну шириной около 500 метров является наиболее опасным из этого списка. Расчету ученых показывают, что он может врезаться в нашу планету 24 сентября 2182 года. Хотя вероятность такого события пока что составляет 1 к 2700.

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