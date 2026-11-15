Ученые выяснили, почему с возрастом мы начинаем сильнее мерзнуть: ответ может удивить

Как показало исследование, наш встроенный обогреватель с возрастом теряет свою эффективность.

С возрастом люди становятся более чувствительными к холоду. Исследование, опубликованное в журнале Nature раскрывает одну из главных причин этого явления. По словам ученых, результаты исследования позволяют понять механизмы, лежащие в основе повышенной чувствительности к холоду у пожилых людей, пишет Gizmodo.

В организме человека и других млекопитающих (например, мышей) есть три типа жировой ткани: белая, бурая и бежевая. Белые жировые клетки в основном служат для накопления энергии, бурые жировые клетки играют ключевую роль в поддержании стабильной температуры тела, а бежевые жировые клетки способны выполнять обе функции.

Существует несколько причин, по которым с возрастом люди начинают сильнее мерзнуть. Например, это связано с ухудшением кровоснабжения конечностей. Но, как выяснили ученые, с возрастом теряют свою эффективность и бурые жировые клетки.

Ранее ученые выяснили, что существуют разные виды бурых жировых клеток, причем некоторые из них гораздо лучше вырабатывают тепло. Теперь же исследователи использовали мышей, чтобы изучить систему, которая регулирует наличие этих различных типов клеток.

Оказалось, что определенные иммунные клетки вырабатывают белки, которые переводят активные буровые жировые клетки в "спящий режим". Уровень этих белков обычно снижается, когда организм подвергается воздействию холода, и повышается в тепле, что позволяет телу оперативно реагировать на изменение температуры окружающей среды. Но у пожилых мышей уровень этих белков оставался высоким, из-за чего их бурая жировая ткань утрачивала способность эффективно вырабатывать тепло.

Нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, работает ли этот механизм у людей так же, как у мышей. Если результаты исследования подтвердятся, то, возможно, ученые смогут найти препараты или методы, способные повысить активность бурых жировых клеток у человека.

Если удастся найти способ восстановить активность этих клеток, то это поможет лучше понять метаболические нарушения, связанные со старением, предполагают авторы исследования. Если с возрастом вы больше стали мерзнуть, то в этом можно смело винить биологические процессы старения, говорят ученые.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

Другие новости науки