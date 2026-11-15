Неизвестный космический объект присылал на Землю сигналы каждые 62 минуты, а затем замолчал

Астрономы пытаются понять, что за источники радиосигналов скрываются в глубинах Млечного Пути. Есть несколько вариантов.

Авторы исследования впервые обнаружили загадочные радиосигналы, приходящие из глубин Млечного Пути, еще в 2002 году. Какой-то источник радиоизлучения выпустил 5 потоков радиоволн с периодичностью 77 минут, а затем замолчал. Теперь ученые обнаружили новый радиосигнал, исходящий каждые 62 минуты от таинственного источника. И этот объект также через некоторое время замолчал. Астрономы считают, что они обнаружили одного из представителей долгопериодических транзиентов. Но что из себя представляют эти объекты, пока остается загадкой, хотя есть некоторые предположения. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

Долгопериодические транзиенты (LPT) – это совершенно новый класс космических источников радиоизлучения, о котором известно лишь несколько лет. Эти загадочные объекты выпускают с определенной периодичностью радиоволны, которые фиксируют радиотелескопы на Земле. Сейчас известно о 13 LPT, одним из которых оказался объект, сигнал которого зафиксировали 24 года назад.

Пока что существует всего три кандидата на роль LPT: пульсары и магнетары (разновидность нейтронных звезд), а также белые карлики, которые находятся в двойной системе с другой звездой.

Пульсары — это нейтронные звезды (возникают после смерти обычных массивных звезд) с очень быстрым вращением.

Магнетары — это нейтронные звезды с самым сильным магнитным полем во Вселенной.

Белые карлики – остатки умерших звезд, похожих на Солнце. Их взаимодействие с соседней звездой может приводить к выбросу мощного радиоизлучения.

Авторы исследования говорят, что имеющиеся характеристики нового LPT, хотя и похожи на радиосигналы пульсаров, все же они сильно отличаются. То же самое можно сказать и о магнетарах, а также белых карликах. Возможно, это некий неизвестных космический объект, который получил название LPT J1555-5631. В отличие от других известных долгопериодических транзиентов он выпускал каждые 62 минут в течение нескольких часов не один поток радиоволн, а два, и это очень необычно. Один был более продолжительный, другой — более короткий.

Характеристики радиосигналов указывают на то, что они исходят из областей вблизи обоих магнитных полюсов объекта, а ось вращения объекта и его магнитная ось расположены практически перпендикулярно друг другу. То есть эти сигналы каким-то образом связаны с магнитной активностью объекта.

Астрономы говорят, что нужно найти больше LPT и тогда, возможно, станет понятно, чем является LPT J1555-5631.

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