Неожиданное отрытые: ученые выяснили, как кофе на самом деле влияет на наш кишечник

Новое исследование показало, что кофе меняет физиологию кишечника человека.

Известно, что регулярное употребление кофе может активизировать работу кишечника у некоторых людей. Новое исследование, опубликованное у в журнале Gut Microbiology показало, что регулярное употребление кофе приводит не только к усилению сокращений кишечника, но вносит изменение в его физиологию, пишет IFLScience.

Кофе является одним из самым популярных напитков, поэтому ученые активно изучают его влияние на организм человека. Многие исследования показывают, что кофе оказывает положительный эффект.

Но один аспект влияния кофе остается малоизученным. Известно, что у некоторых людей после употребления кофе возникает сильное желание сходить в туалет по большому. Новое исследование показывает, что некая связь с кофе и сокращением кишечника существует, а также были выявлены другие интересные результаты.

Ученые сосредоточились на том, как кофе влияет на физиологию самого кишечника, а не на том, какое напиток оказывает влияние на его состояние.

В исследовании приняли участие 61 человек, употребляющие кофе в разном количестве. Участников разделили на две группы.

Новое исследование показало, что кофе меняет физиологию кишечника человека Фото: Guardian

В первую группу вошли те, кто пьет кофе часто: от 1 до 5 чашек в день. Во вторую группу вошли те, кто употребляет кофе меньше. Затем участникам предложили проглотить небольшое устройство размером с таблетку, которое в процессе прохождения по желудочно-кишечному тракту фиксировало различные показатели: время прохождения содержимого, уровень pH, температуру, давление и сокращения кишечника.

Ученые обнаружили, что у тех, кто пьет много кофе, уровень pH в тонкой кишке был значительно ниже, то есть среда была более кислой, , чем у тех, кто употребляет его редко. Кроме того, выяснилось, что употребление кофе связано с более частыми сокращениями толстой кишки.

Ученые также обнаружили, что у тех, кто пьет много кофе, разнообразие микроорганизмов в кишечнике оказалось выше, чем у тех, кто кофе пьет мало. Это может быть связано с различиями в уровне кислотности и скорости прохождения содержимого по кишечнику.

Стоит отметить, что исследование было ограничено небольшим размером выборки, а также тем фактом, что количество потребляемого кофе не контролировалось, поэтому делать однозначные выводы пока преждевременно.

Тем не менее, полученные данные дают представление о том, как кофе может влиять на наш кишечник. Ученые надеются, что это открытие послужит отправной точкой для дальнейшего изучения более широкого спектра желудочно-кишечных проблем.

По слова авторов исследования, результаты дают отличный ориентир для будущих исследований взаимодействия между микробиомом кишечника, его физиологией и кофе.

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