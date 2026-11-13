Ни грамма пластика: идеальный одноразовый стаканчик для кофе наконец создан (фото)

Исследователи заявили, что им наконец удалось создать покрытие на растительной основе, которое может решить серьезную проблему одноразовых стаканчиков для кофе.

Емкости с пластиковым покрытием, в том числе и стаканчики для кофе — удобны, дешевы, устойчивы к воздействию тепла и влаги, а потому они повсюду. Из плюсов: благодаря такому покрытию наш утренний горячий напиток не размачивает стакан. Впрочем, есть и минусы: такую тару сложнее перерабатывать и она оказывается повсюду, засоряя водоемы, наносит вред природе, а также приводит к попаданию микропласика в организмы животных и человека, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из Университета Ватерлоо, специализирующаяся на материаловедении, похоже, нашла решение этой проблемы: ученые разработали альтернативу на растительной основе, которая упрощает переработку и снижает нашу зависимость от традиционных видов пластика.

Результаты серии экспериментов были представлены учеными в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Авторы утверждают, что новый материал создан из того же вещества, что образует клеточные стенки растений, а в перспективе может стать полноценной заменой пластику. Считается, что разработка и внедрение такого материала помогли бы смягчить ряд проблем, связанных с использованием пластика — в частности, полиэтиленовых (ПЭ) покрытий, которые обеспечивают прочность и сухость емкостей для еды и напитков.

Известно, что используемый нами пластик никуда не исчезает и может столетиями сохраняться в окружающей среде, распадаясь на частицы микропластика. Еще более тревожно то, что это происходит и в одноразовых стаканчиках, пока мы пьем из них напитки. Таким образом крохотные частицы попадают в наш организм — причем этот процесс идет активнее при температурах, близких к 60 градусам по Цельсию.

Макроскопические изображения и изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), по результатам испытания методом погружения Фото: ACS Sustainable Chemistry & Engineering

По словам ведущего автора исследования, химика-материаловеда ШирлиТан из Университета Ватерлоо, новое покрытие на биологической основе осталось почти неповрежденным в ходе испытаний на износ. Еще более обнадеживающим является тот факт, что новое покрытие полностью состоит из целлюлозы, устойчиво к воздействию кипятка, пищевых масел и ряда растворителей — проще говоря, его можно использовать не только для производства одноразовых стаканчиков.

Авторы отмечают, что новое покрытие было создано на основе двух основных компонентов: ацетата целлюлозы и нанокристаллов целлюлозы, которые придают ему прочность. Эти целлюлозные компоненты образуют водородные связи с самим бумажным материалом, поэтому использование химических клеев не требуется.

Кроме того, такие связи формируют очень плотную структуру, которая заполняет многочисленные поры бумаги и создает защитный слой, значительно ограничивающий проникновение воды и других веществ внутрь упаковки. Таким образом, ученые уверяют, что их новое покрытие служит эффективным барьером против воды, жира и газов — компонентов, на которых во многом строится современная пищевая индустрия.

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